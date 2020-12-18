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    » » » Эксперты попытались установить, вызывают ли краски для волос онкологическую патологию

    Эксперты попытались установить, вызывают ли краски для волос онкологическую патологию

    18 дек 2020, 19:13    Lidia
    0 комментариев    56 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" освещает важную проблему оценки риска развития онкозаболеваний от использования краски для волос.


    Ученые провели масштабное исследование, призванное сказать, повышен ли риск рака у людей, регулярно окрашивающих волосы, пишет Eurek Alert. Известно, что в краске для волос содержатся соединения, способные вызывать рак мочевого пузыря и груди. В рамках последнего исследования специалисты проанализировали данные 117200 американок (наблюдение продолжалось 36 лет), пытаясь выявить связь красок и этих типов рака.

    Вывод однозначен: значительного негативного эффекта от красок не выявлено. Между тем, Всемирная организация здравоохранения, признает у парикмахеров, постоянно контактирующих с красками, повышенный риск рака. Более того, исследователи все же выявили положительную связь красок для волос с риском базальноклеточного рака, гормон-рецептор-отрицательного рака молочной железы и рака яичников.

    Кроме того, повышенный риск лимфомы Ходжкина наблюдался только у женщин с темными волосами от природы, а более высокий риск базальноклеточной карциномы был у женщин со светлыми волосами от рождения. Вероятность рака во многом зависит от разных генотипов восприимчивости (например, особенности генов NAT1 или NAT2), подчеркивают специалисты.



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