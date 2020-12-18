Эксперты попытались установить, вызывают ли краски для волос онкологическую патологию

"Медицинский вестник Украины" освещает важную проблему оценки риска развития онкозаболеваний от использования краски для волос.

Ученые провели масштабное исследование, призванное сказать, повышен ли риск рака у людей, регулярно окрашивающих волосы, пишет Eurek Alert. Известно, что в краске для волос содержатся соединения, способные вызывать рак мочевого пузыря и груди. В рамках последнего исследования специалисты проанализировали данные 117200 американок (наблюдение продолжалось 36 лет), пытаясь выявить связь красок и этих типов рака.



Вывод однозначен: значительного негативного эффекта от красок не выявлено. Между тем, Всемирная организация здравоохранения, признает у парикмахеров, постоянно контактирующих с красками, повышенный риск рака. Более того, исследователи все же выявили положительную связь красок для волос с риском базальноклеточного рака, гормон-рецептор-отрицательного рака молочной железы и рака яичников.



Кроме того, повышенный риск лимфомы Ходжкина наблюдался только у женщин с темными волосами от природы, а более высокий риск базальноклеточной карциномы был у женщин со светлыми волосами от рождения. Вероятность рака во многом зависит от разных генотипов восприимчивости (например, особенности генов NAT1 или NAT2), подчеркивают специалисты.