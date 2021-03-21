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Кошки помогут в лечении хронической болезни почек человека?
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Кошки помогут в лечении хронической болезни почек человека?
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    Кошки помогут в лечении хронической болезни почек человека?

    21 мар 2021, 14:12    admin
    0 комментариев    34 просмотра

     

    Медицинский вестник публикует интересный материал о том, как успехи ветеринарной медицины потенциально могут помочь людям с хронической болезнью почек. 

    Специалисты Института регенеративной медицины Уэйк Форест (США) изучают, как кошки с хронической болезнью почек (ХБП) однажды могут помочь в лечении аналогичного заболевания у людей.

    У людей лечение ХБП – заболевания, в результате которого почки перестают фильтровать кровь, как положено – направлено на замедление процесса повреждения органа. Прогрессирование заболевания до терминальной почечной недостаточности может привести к летальному исходу, если вовремя не будет проведен диализ или трансплантация почки. Только в США ХБП диагностировано у 37 миллионов человек.

    По оценкам Американской ассоциации ветеринаров, в стране проживает около 58 миллионов кошек, и от 30% до 50% животных в возрасте старше 15 лет заболевают ХБП, при этом для кошек не существует эффективного лечения терминальной почечной недостаточности.

    Команда исследователей из Института регенеративной медицины Уэйк Форест решила протестировать эффект клеточной молекулярной терапии для лечения фиброза почек у кошек. Регенеративные терапии, использующие стволовые клетки и васкулярные фракции, тестировались и ранее, однако сбор клеток и клеточных фракций – занятие дорогостоящее, времязатратное и требующее передовых технологий, недоступных большинству ветеринарных клиник.

    «Использование клеточных молекул для лечения фиброза почек может стать многообещающей альтернативой, – считает Жюли Беннингтон, доктор ветеринарии, научный сотрудник института. – Существующие терапевтические стратегии включают фармацевтическое лечение и диетотерапию для замедления прогресса заболевания и повышения продолжительности жизни».

    В ходе исследования ученые использовали хемокин CXCL12, который синтезируется разными типами клеток и стимулирует восстановление тканей. Рекомбинантный человеческий CXCL12 доступен для приобретения, недорог и уже продемонстрировал свою способность к снижению фиброза на мышиных моделях ХБП. Целью данного исследования была проверка безопасности, осуществимости и эффективности внутрипочечного введения CXCL12 кошкам, страдавшим хроническим фиброзом почек. Результаты показали, что подобная инъекция теоретически может стать новым способом лечения ХБП на ранней стадии с возможностью более широкого применения.



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