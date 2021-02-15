Возникновение бронхиальной астмы у генетически предрасположенных детей может быть связано с употреблением молочных смесей на основе коровьего молока

"Медицинский вестник Украины" делится с читателями интересными фактами нового японского исследования, в очередной раз подтверждающего пользу материнского молока.

Японские учёные выяснили , что риск развития бронхиальной астмы у детей повышается при использовании смесей на основе коровьего молока в первые дни их жизни. Подтверждающее это статья вышла в научном журнале JAMA Network Open.

В рамках исследования учёные в течение шести лет наблюдали за развитием трёхсот новорождённых младенцев, генетически предрасположенных к астме. Одна часть этих детей пила смесь на основе коровьего молока с первых дней жизни, а другая употребляла исключительно материнское молоко и специальный коктейль из аминокислот, витаминов и других полезных веществ.

Как результат, наблюдения показали, что употребление смесей на основе коровьего молока значительно повышало риск возникновения бронхиальной астмы или других проблем с органами дыхания в ходе дальнейшего развития.

«Наши наблюдения показали, что примерно у 18% детей, которые пили смесь на основе коровьего молока в первые три дня жизни, ко второму году жизни развилась бронхиальная астма. При этом среди детей, которые пили материнское молоко или другие смеси, это было характерно лишь для 7,9%. Указанные факты говорят о том, что отказ от использования подобных продуктов для кормления детей в первые дни жизни может значительно снизить распространенность астмы», – пишут учёные.