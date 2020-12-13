Новая методика поможет диагностировать целый спектр заболеваний максимально точно

"Медицинский вестник Украины" сообщает об открытии учеными новой перспективной методики диагностики ряда серьезных заболеваний.

Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН и Института биофизики Сибирского отделения РАН представил диагностическую молекулу - аптамер. Она обладает очень высокой чувствительностью, а также способностью светиться при обнаружении признаков заболевания.



В отчете специалистов говорится: "Молекула отличается высокой чувствительностью и способна не только узнать белок-маркер заболевания, но и одновременно сигнализировать о его наличии вспышкой света. Она состоит из двух частей: одна из них отвечает за узнавание белка, присущего тому или иному заболеванию, а вторая связывает фотопротеин обелин - кальций-зависимый светящийся белок.



Если в исследуемом образце содержатся белки, служащие мишенями для аптамеров, то обелин, при связывании с ионами кальция, дает вспышку голубого цвета, которую фиксирует специальный прибор - люминометр. Предполагается, что для анализа на планшет с диагностической молекулой будут наносить биоматериал, а через какое-то время добавлять раствор ионов кальция и оценивать результат реакции с помощью люминометра".



Аптамеры довольно легко синтезируются, они стабильны и просты, с точки зрения транспортировки и хранения. Ученые проверили эффективность молекул, используя в качестве мишени гемоглобин. Созданный аптамер обнаруживал присутствие белка даже в минимальных концентрациях. В будущем ученые собираются получить аптамеры для диагностики рассеянного склероза и сахарного диабета. Для этого аптамер должен реагировать только на белки-маркеры конкретных заболеваний.