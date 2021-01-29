Исследователи обнаружили новые иммунологические особенности у пациентов с псориатическим артритом

"Медицинский вестник Украины" знакомит читателей с краткими материалами исследований иммунологической опосредованности псориатического артрита.

Исследователи из Оксфордского университета и Института Велкома Сенгера определили высокий уровень специфического рецептора в иммунных клетках пациентов с псориатическим артритом, пишет Eurek Alert. Это открытие дарит надежду на создание лекарства против этого заболевания.



Уже было известно, что данное заболевание имеет ряд генетических предрасположенностей, одна из которых определяет то, как иммунные Т-клетки распознают молекулы антигена болезнетворных микроорганизмов. Однако было не совсем понятно, что именно является пусковым механизмом псориатического артрита.



Был проведен анализ тысяч отдельных иммунных клеток из биологических жидкостей пациентов с псориатическим артритом. Ученые смогли уточнить, какие гены были включены в каждой клетке, и обнаружили, что Т-клетки имеют активированный воспалительный профиль. Исследователи также идентифицировали активные Т-клеточные рецепторы в каждой клеточной единице. Оказалось, многие Т-клетки в суставной жидкости имеют одинаковый Т-клеточный рецептор и, вероятно, являются клонами друг друга. Скорее всего, они были связаны с определенным антигеном.



Помимо прочего, у клеток были общими и другие маркеры, к примеру, рецептор CXCR3. Все эти элементы ориентировали иммунные клетки к очагу воспаления. Было показано, что у разных пациентов рецепторы распознают одну и ту же молекулу. Это проливает свет на причину развития заболевания и дает надежду на создание эффективной терапии.