Употребление фруктозы связали с усилением синдрома дефицита внимания и гиперактивности

"Медицинский вестник Украины" публикует материал, основанный на научных данных, свидетельствующих о роли фруктозы как одного из катализаторов так называемого клеточного голода, приводящего к проявлению агрессивного и импульсивного поведения у животных.

Международная группа исследователей-биологов предположила, что ускоренное развитие расстройств психики у детей может быть связано с заменителями сахара на основе фруктозы. В список основных возможных последствий употребления таких продуктов вошли быстрое распространение синдрома дефицита внимания (СДВГ), гиперактивности и повышенной агрессивности.

Известно, что у многих многоклеточных животных употребление фруктозы вызывает реакцию, похожую на голод, и стимулирующую их активно искать пищу. В новом исследовании учёные изучили возможность появления подобных эффектов сахара у людей.

Проводя наблюдения исследователи заметили, что фруктоза в процессе распада в организме способствует накоплению так называемой мочевой кислоты, выступающей у большинства многоклеточных животных индикатором клеточного голода. Последний, в свою очередь, чаще всего приводил к повышению агрессии и импульсивности поведения у потребителей сахарозаменителя.

Заинтересовавшись явлением, учёные проследили за распространением проблем с весом и СДВГ среди людей за последние несколько лет, и пришли к выводу, что эти два расстройства идут рядом друг с другом. Таким образом, учёные пришли к выводу о том, что употребление сахарозы может быть одним из влияющих факторов в ускоренном развитии психических расстройств у людей.

В качестве дополнительного подтверждения своего исследования учёные привели сразу несколько ссылок на аналогичные работы медиков, измерявших уровень фруктозы и мочевой кислоты в организме детей с СДВГ, а также у взрослых, которые страдали от биполярного расстройства, алкоголизма или же отличались импульсивным поведения и дефицитом внимания.