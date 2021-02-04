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    » » » Употребление фруктозы связали с усилением синдрома дефицита внимания и гиперактивности

    Употребление фруктозы связали с усилением синдрома дефицита внимания и гиперактивности

    04 фев 2021, 17:42    Lidia
    0 комментариев    41 просмотр

     

    "Медицинский вестник Украины" публикует материал, основанный на  научных данных, свидетельствующих о роли фруктозы как одного из катализаторов так называемого клеточного голода, приводящего к проявлению агрессивного и импульсивного поведения у животных. 


    Международная группа исследователей-биологов предположила, что ускоренное развитие расстройств психики у детей может быть связано с заменителями сахара на основе фруктозы. В список основных возможных последствий употребления таких продуктов вошли быстрое распространение синдрома дефицита внимания (СДВГ), гиперактивности и повышенной агрессивности.


    Известно, что у многих многоклеточных животных употребление фруктозы вызывает реакцию, похожую на голод, и стимулирующую их активно искать пищу. В новом исследовании учёные изучили возможность появления подобных эффектов сахара у людей.


    Проводя наблюдения исследователи заметили, что фруктоза в процессе распада в организме способствует накоплению так называемой мочевой кислоты, выступающей у большинства многоклеточных животных индикатором клеточного голода. Последний, в свою очередь, чаще всего приводил к повышению агрессии и импульсивности поведения у потребителей сахарозаменителя.


    Заинтересовавшись явлением, учёные проследили за распространением проблем с весом и СДВГ среди людей за последние несколько лет, и пришли к выводу, что эти два расстройства идут рядом друг с другом. Таким образом, учёные пришли к выводу о том, что употребление сахарозы может быть одним из влияющих факторов в ускоренном развитии психических расстройств у людей.


    В качестве дополнительного подтверждения своего исследования учёные привели сразу несколько ссылок на аналогичные работы медиков, измерявших уровень фруктозы и мочевой кислоты в организме детей с СДВГ, а также у взрослых, которые страдали от биполярного расстройства, алкоголизма или же отличались импульсивным поведения и дефицитом внимания.



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