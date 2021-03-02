История кровопускания: один из самых древних методов лечения

Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Воздействие ночного искусственного освещения может быть связано с повышенным риском развития рака щитовидной железы
Новости / Пишут, что...
02 мар 2021, 10:58
Воздействие ночного искусственного освещения может быть связано с повышенным риском развития рака щитовидной железы
  Medvestnik.com освещает результаты чрезвычайно важного и актуального...
10:52 Исследователи открыли новое генетическое отклонение, опасное для мозга Новости / Пишут, что...
10:40 Генетики оценили расхождения в ДНК однояйцевых близнецов За рубежом / Акушерство и гинекология
10:39 Использование вейпов связали с развитием воспалительных заболеваний кишечника Пишут, что... / Калейдоскоп
17:43 Пероральный прием кетамина снижает суицидальные наклонности более чем у 2/3 пациентов Новости / Фармновости
17:31 Исследователи открыли новый способ воздействия на метастазирование рака Новости дня / Новые технологии
18:18 Найдена генетическая мутация, изменяющая деятельность внутренних часов в организме Пишут, что... / Разное
14:31 Проглатываемая капсула поможет пролить свет на связь кишечника и мозга Новости / Фармновости
15:21 Генетики рассказали, как особые мутации делают некоторые резкие запахи приятными Пишут, что... / Разное
15:19 Что делать с готовыми вакцинами, если коронавирус мутирует? Новости дня / Коронавирус
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » История кровопускания: один из самых древних методов лечения

    История кровопускания: один из самых древних методов лечения

    02 мар 2021, 10:37    admin
    0 комментариев    18 просмотров

     

    "МВУ" размещает краткий материал об истории возникновения и применения метода кровопускания.


    Первое упоминание о кровопускании относится к египтянам.


    О пользе кровопускания одними из первых писали врачи Античности, в том числе Гиппократ. Эта идея была связана с теорией о том, что в человеческом теле есть четыре «гумора» (жизненных сока) — кровь, флегма, желтая желчь и черная желчь. Каждый из них связан с определенной стихией — огнем, водой, зем­лей и воздухом. При балансе гуморов человек здоров, при дисбалансе тело начинает барахлить.


    Количеству и качеству крови античные ученые уделяли особое внимание — в ней должны были сохранять равновесие все четыре стихии. Патологией считалась слишком горячая кровь (это означало избыток огненного начала), слишком холодная (избыток воды), слишком вязкая (избыток земли) или слишком жидкая (избыток воздуха). При этом недостаток крови считался нездоровым состоянием, но куда более опасным врачи считали ее избыток.


    Любые кровотечения лекари Античности объясняли тем, что организм таким образом пытается избавиться от «лишнего» и «зараженного», а значит, мы должны ему помочь. Кровопускание применяли при менструациях, носовых и горловых кровотечениях, геморрое и даже обычной простуде — так доктор пытался помочь «врачующей силе природы». Среди медиков Средневековья популярны были таблицы, на которых указывалось, в каком месте делать проколы при определенной болезни. Так как «избыток» крови считался причиной перегрева, кровопускание также практиковали при любых болезнях, связанных с жаром, учащенным пульсом и сердце­биением.


    Несмотря на то, что процедура кровопускания имеет непосредственное отношение к медицинскому вмешательству, в далекие годы становления и развития человеческой цивилизации проводили её люди далекие от медицины и вообще науки.


    В Древнем Риме кровопускания проводили тонсорес, которые помимоэтого стригли мужчин, удаляли мозоли и зубы. С распространением христианства кровопусканием стали занимались члены духовенства. Но в 1163 году папа Римский Александр III запретил монахам участвовать в данной деятельности, указав в своём распоряжении, что "церковь гнушается крови". С введением этого указа, кровопускания стали проводить цирюльники, так же как тонсорес, совмещавшие свою деятельность.


    Для постановки диагноза, цирюльник трогал и нюхал кровь, обращал внимание на насыщенность цвета и даже пробовал на вкус. Разноцветный столбик на сегодняшних барбершопах является напоминанием о тех временах. Считается, что синий цвет символизирует вену, белый - жгут, а красный соответственно кровь.


    Изначально для кровопускания пользовались всем, что способно резать: зубы животных, камни, палки, птичьи перья и ракушки. Со времен приспособления менялись и уже примерно в XVII веке делалась эта процедура строго по научному и специальными инструментами.

    Наиболее распространенным инструментом для кровопускания был ланцет. Компактный, с заостренным или закругленным лезвием на конце. Применяли также скарификатор - емкость с большим количество лезвий на пружинках.


    Как упоминалось выше, кровопускание применяли для лечения множества, если не всех заболеваний. Оспа? Чума? Эпилепсия? Меланхолия? Первоочередным методом будет пускание крови и возможно не один раз. В 1163 году французский врач Жак Ферран опубликовал целую книгу по лечению "любовной тоски" с помощью кровопускания. Также он рекомендовал использовать кровопускание при сердечной недостаточности и геморрое. В китайском трактате времен династии Хань советовали применять кровопускание при мании и "непрерывном смехе", а в санскритском тексте "Сушрута-самхита" отмечали, что кровопускание дарит человеку веселье. По утверждениям Галена, кровопускание вполне успешно могло излечить от глупости. Во многих монастырях монахи, давшие обет безбрачия, применяли кровопускание для снятия полового влечения.


    Несмотря на популярность методики, применяли её все же в разумных пределах, практически не делая детям и старикам. Но всё равно кровопускание было очень рискованной процедурой, часто только ухудшало состояние больного и нередко приводило к смерти пациента.

    В начале XIX века французский врач Франсуа Бруссе изобрел новый способ кровопускания для самых чувствительных пациентов — он начал использовать пиявок. Их укус человек почти не ощущает, при этом одна пиявка может высосать 10—15 мл крови за 30—60 минут. В те времена шутили, что неизвестно, кто у кого больше выпил крови — люди у пиявок или пиявки у людей, ведь из-за моды на гирудотерапию черви разновидности Hirudo medicinalis в Западной Европе почти закончились, их пришлось импортировать из других регионов.


    Сомнения в пользе кровопускания были у отдельных врачей еще в XV веке. Фламанд­ский врач Ян Баптиста ван Гельмонт писал, что кровопускание — бессмысленная процедура, которая только ослабляет пациента. В 1830-х годах французский врач Пьер Шарль Александр Луи разработал прототип сегодняшних клинических исследований — так называемый числовой метод — и доказал бесполезность кровопускания при горячке.


    Однако даже после этого многие опытные врачи применяли кровопускания в самых разных случаях. Например, Джордж Вашингтон скончался вскоре после того, как медики, лечившие его от пневмонии, выпустили из первого президента США почти половину крови. Ко второй половине XIX века от кровопускания постепенно начали отказываться (в том числе благодаря прессе, которая называла этот процесс «бессмысленным вампиризмом»). Но газеты в глуши читают не все, поэтому вплоть до XX века различные лекари и знахари пускали людям кровь.


    Интересно, что кровопускание и использование пиявок сегодня — вполне научно обоснованные методы, но при очень ограниченном наборе болезней. К примеру, при истинной полицитемии таким образом можно облегчить состояние больного. Также флебото­мия — забор крови из вены с помощью иглы — иногда применяется при гемохроматозе, поздней порфирии кожи. Гирудотерапия (использование пиявок) сегодня — это научно обоснованный метод в реконструктивной хирургии — его используют, чтобы восстановить кровоток в тканях. Но при лечении мигрени или простуды, к счастью, уже никто не пустит вам кровь.


    Источник 1
    Источник 2


    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Наполеон умер от почечной недостаточности?
    Новости / За рубежом
    18 май 2009, 16:41    0 комментариев
    Наполеон умер от почечной недостаточности?
    Датский врач-нефролог, ныне 82-летний пенсионер Арне Серенсен в своей новой книге "Почки Наполеона" попытался развенчать одну из...
    Подробнее...
    Что такое пептиды?
    Что такое пептиды? 05 мар 2014, 14:27
    В Ханты-Мансийске пройдет конференция, посвященная проблемам развития негосударственного пенсионного обеспечения
    В Ханты-Мансийске пройдет конференция, посвященная проблемам развития негосударственного пенсионного обеспечения 12 сен 2008, 18:19
    7–8 жовтня, м. Одеса
    7–8 жовтня, м. Одеса 16 сен 2010, 14:16
    Подтверждена эффективность денервации почек для лечения резистентной гипертонии
    Подтверждена эффективность денервации почек для лечения резистентной гипертонии 19 май 2012, 07:03
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой