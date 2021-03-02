История кровопускания: один из самых древних методов лечения

"МВУ" размещает краткий материал об истории возникновения и применения метода кровопускания.





Первое упоминание о кровопускании относится к египтянам.





О пользе кровопускания одними из первых писали врачи Античности, в том числе Гиппократ. Эта идея была связана с теорией о том, что в человеческом теле есть четыре «гумора» (жизненных сока) — кровь, флегма, желтая желчь и черная желчь. Каждый из них связан с определенной стихией — огнем, водой, зем­лей и воздухом. При балансе гуморов человек здоров, при дисбалансе тело начинает барахлить.





Количеству и качеству крови античные ученые уделяли особое внимание — в ней должны были сохранять равновесие все четыре стихии. Патологией считалась слишком горячая кровь (это означало избыток огненного начала), слишком холодная (избыток воды), слишком вязкая (избыток земли) или слишком жидкая (избыток воздуха). При этом недостаток крови считался нездоровым состоянием, но куда более опасным врачи считали ее избыток.





Любые кровотечения лекари Античности объясняли тем, что организм таким образом пытается избавиться от «лишнего» и «зараженного», а значит, мы должны ему помочь. Кровопускание применяли при менструациях, носовых и горловых кровотечениях, геморрое и даже обычной простуде — так доктор пытался помочь «врачующей силе природы». Среди медиков Средневековья популярны были таблицы, на которых указывалось, в каком месте делать проколы при определенной болезни. Так как «избыток» крови считался причиной перегрева, кровопускание также практиковали при любых болезнях, связанных с жаром, учащенным пульсом и сердце­биением.





Несмотря на то, что процедура кровопускания имеет непосредственное отношение к медицинскому вмешательству, в далекие годы становления и развития человеческой цивилизации проводили её люди далекие от медицины и вообще науки.





В Древнем Риме кровопускания проводили тонсорес, которые помимоэтого стригли мужчин, удаляли мозоли и зубы. С распространением христианства кровопусканием стали занимались члены духовенства. Но в 1163 году папа Римский Александр III запретил монахам участвовать в данной деятельности, указав в своём распоряжении, что "церковь гнушается крови". С введением этого указа, кровопускания стали проводить цирюльники, так же как тонсорес, совмещавшие свою деятельность.





Для постановки диагноза, цирюльник трогал и нюхал кровь, обращал внимание на насыщенность цвета и даже пробовал на вкус. Разноцветный столбик на сегодняшних барбершопах является напоминанием о тех временах. Считается, что синий цвет символизирует вену, белый - жгут, а красный соответственно кровь.





Изначально для кровопускания пользовались всем, что способно резать: зубы животных, камни, палки, птичьи перья и ракушки. Со времен приспособления менялись и уже примерно в XVII веке делалась эта процедура строго по научному и специальными инструментами.

Наиболее распространенным инструментом для кровопускания был ланцет. Компактный, с заостренным или закругленным лезвием на конце. Применяли также скарификатор - емкость с большим количество лезвий на пружинках.





Как упоминалось выше, кровопускание применяли для лечения множества, если не всех заболеваний. Оспа? Чума? Эпилепсия? Меланхолия? Первоочередным методом будет пускание крови и возможно не один раз. В 1163 году французский врач Жак Ферран опубликовал целую книгу по лечению "любовной тоски" с помощью кровопускания. Также он рекомендовал использовать кровопускание при сердечной недостаточности и геморрое. В китайском трактате времен династии Хань советовали применять кровопускание при мании и "непрерывном смехе", а в санскритском тексте "Сушрута-самхита" отмечали, что кровопускание дарит человеку веселье. По утверждениям Галена, кровопускание вполне успешно могло излечить от глупости. Во многих монастырях монахи, давшие обет безбрачия, применяли кровопускание для снятия полового влечения.





Несмотря на популярность методики, применяли её все же в разумных пределах, практически не делая детям и старикам. Но всё равно кровопускание было очень рискованной процедурой, часто только ухудшало состояние больного и нередко приводило к смерти пациента.

В начале XIX века французский врач Франсуа Бруссе изобрел новый способ кровопускания для самых чувствительных пациентов — он начал использовать пиявок. Их укус человек почти не ощущает, при этом одна пиявка может высосать 10—15 мл крови за 30—60 минут. В те времена шутили, что неизвестно, кто у кого больше выпил крови — люди у пиявок или пиявки у людей, ведь из-за моды на гирудотерапию черви разновидности Hirudo medicinalis в Западной Европе почти закончились, их пришлось импортировать из других регионов.





Сомнения в пользе кровопускания были у отдельных врачей еще в XV веке. Фламанд­ский врач Ян Баптиста ван Гельмонт писал, что кровопускание — бессмысленная процедура, которая только ослабляет пациента. В 1830-х годах французский врач Пьер Шарль Александр Луи разработал прототип сегодняшних клинических исследований — так называемый числовой метод — и доказал бесполезность кровопускания при горячке.





Однако даже после этого многие опытные врачи применяли кровопускания в самых разных случаях. Например, Джордж Вашингтон скончался вскоре после того, как медики, лечившие его от пневмонии, выпустили из первого президента США почти половину крови. Ко второй половине XIX века от кровопускания постепенно начали отказываться (в том числе благодаря прессе, которая называла этот процесс «бессмысленным вампиризмом»). Но газеты в глуши читают не все, поэтому вплоть до XX века различные лекари и знахари пускали людям кровь.





Интересно, что кровопускание и использование пиявок сегодня — вполне научно обоснованные методы, но при очень ограниченном наборе болезней. К примеру, при истинной полицитемии таким образом можно облегчить состояние больного. Также флебото­мия — забор крови из вены с помощью иглы — иногда применяется при гемохроматозе, поздней порфирии кожи. Гирудотерапия (использование пиявок) сегодня — это научно обоснованный метод в реконструктивной хирургии — его используют, чтобы восстановить кровоток в тканях. Но при лечении мигрени или простуды, к счастью, уже никто не пустит вам кровь.