Ученые объяснили, почему в старости время течет особым образом

"Медицинский вестник Украины" сообщает о важных выводах исследователей механизмов восприятия течения времени в пожилом возрасте.

Национальный институт здоровья Японии установил: с возрастом происходит искажение восприятия времени вследствие истощения ресурса клеток головного мозга. По словам специалистов, с годами нередко кажется, что время летит быстрее, и это ощущение присуще не отдельным индивидам, а вполне закономерно.



Нейроны надкраевой извилины теменной доли головного мозга, отвечающие за "отсчет времени", с возрастом начинают отставать от темпа работы других нейронов. Это подтверждает эксперимент, который позволил оценить активность мозга добровольцев.



Было проведено МРТ-сканирование мозга во время выполнения заданий по сравнению временных интервалов. Сначала добровольцам 30 раз подряд показывали так называемый "адаптер" - серый круг появлялся на экране в течение определенного промежутка времени с указанием продолжительности временного отрезка. Далее показывался другой объект, время пребывания которого на экране требовалось сравнить с "адаптером".



Когда продолжительность появления на экране "адаптера" была большой, участники эксперимента недооценивали время, а когда малой, наоборот, переоценивали. МРТ показало: при многократном срабатывании сигнала "адаптера" активность нейронов в мозге снижалась, и человек ошибочно оценивал время.