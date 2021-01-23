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    » » » Ученые объяснили, почему в старости время течет особым образом

    Ученые объяснили, почему в старости время течет особым образом

    23 янв 2021, 10:52    Lidia
    0 комментариев    33 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" сообщает о важных выводах исследователей механизмов восприятия течения времени в пожилом возрасте.


    Национальный институт здоровья Японии установил: с возрастом происходит искажение восприятия времени вследствие истощения ресурса клеток головного мозга. По словам специалистов, с годами нередко кажется, что время летит быстрее, и это ощущение присуще не отдельным индивидам, а вполне закономерно.

    Нейроны надкраевой извилины теменной доли головного мозга, отвечающие за "отсчет времени", с возрастом начинают отставать от темпа работы других нейронов. Это подтверждает эксперимент, который позволил оценить активность мозга добровольцев.

    Было проведено МРТ-сканирование мозга во время выполнения заданий по сравнению временных интервалов. Сначала добровольцам 30 раз подряд показывали так называемый "адаптер" - серый круг появлялся на экране в течение определенного промежутка времени с указанием продолжительности временного отрезка. Далее показывался другой объект, время пребывания которого на экране требовалось сравнить с "адаптером".


    Когда продолжительность появления на экране "адаптера" была большой, участники эксперимента недооценивали время, а когда малой, наоборот, переоценивали. МРТ показало: при многократном срабатывании сигнала "адаптера" активность нейронов в мозге снижалась, и человек ошибочно оценивал время.



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