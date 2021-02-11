Ученые выявили удивительную особенность иммунитета

"Медицинский вестник Украины" знакомит читателей с итогами интересного и значимого научного открытия в области иммунологии.

Будь то грипп или коронавирус, организму может потребоваться несколько дней, чтобы нарастить силу иммунного ответа на вирусную инфекцию. Новое исследование Университета Рочестера описывает, как разные клетки иммунной системы интегрируются и кооперируются, а в случае нейтрофилов - индуцируют собственную смерть (апоптоз), чтобы помочь в борьбе с инфекцией. Полученные данные могут иметь важное значение для разработки вакцин и противовирусной терапии, пишет Medical Express.



Иммунная система состоит из различных типов клеток, которые действуют согласованно. Нейтрофилы играют роль альтруистов, обеспечивая ключевые ресурсы для выживания других иммунных клеток, что усиливает иммунный ответ. Известно, что нейтрофилы одни из первых контактируют с инфекцией, циркулируя в крови. Однако сами по себе справиться с угрозой они не могут.



Вместо этого, когда дыхательные пути заражены вирусом, таким как грипп или COVID-19, большое количество нейтрофилов устремляется к месту инфекции и выделяет химические сигнальные молекулы, что инициирует образование специализированных Т-клеток, которые являются частью адаптивной иммунной системы организма. Она активируется для более направленного ответа на определенные инфекции. После мобилизации, что обычно занимает несколько дней, Т-лимфоциты уничтожают инфицированные клетки.



Новое исследование, проведенное на мышах, инфицированных вирусом гриппа, показало: когда Т-клетки накапливаются в очаге инфекции, нейтрофилы инициируют процесс, называемый апоптозом (контролируемая смерть). В результате высвобождается большое количество молекул эпидермального фактора роста (EGF), обеспечивающего Т-лимоцитам дополнительный прирост энергии, необходимый для эффективного выполнения функции.