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    » » » Если хотите запоминать сны, пейте витамины, говорят ученые

    Если хотите запоминать сны, пейте витамины, говорят ученые

    11 дек 2020, 15:47    Lidia
    0 комментариев    65 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" сообщает об открытии нового эффекта витамина В6.


    Исследователи из университета Аделаиды установили: прием витамина B6 улучшает способность человека вспоминать сны, пишет The Times of India. Был проведен эксперимент с участием 100 добровольцев. Их просили принимать витаминную добавку (240 миллиграммов витамина В6) или плацебо в течение пяти дней подряд перед сном.

    В итоге прием витамина не повлиял на яркость и причудливость снов или другие аспекты их характеристики сна. Однако до приема витаминной добавки участники редко вспоминали свой сон, а после - они стали делать это чаще. За счет чего достигается этот эффект, эксперты сказать не могут.

    Витамин B6, также известный как пиридоксин, является одним из восьми витаминов группы B. Это водорастворимый витамин, необходимый организму для выполнения нескольких функций. Витамин B6 участвует в реакции 150 ферментов, которые помогают организму перерабатывать белки, углеводы и жиры из пищи. Этот витамин также связан с функцией нервной системы и иммунитета. Наше тело не может производить витамин B6. Поэтому требуется восполнять его запасы извне. Он содержится в различных продуктах, таких как банан, авокадо, шпинат, картофель, молоко, сыр, яйца, красное мясо, печень и рыба.



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