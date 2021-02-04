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    » » » Выдвинута новая теория источника сознания у человека

    Выдвинута новая теория источника сознания у человека

    04 фев 2021, 17:36    Lidia
    0 комментариев    40 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" предлагает вниманию читателей интересный дискуссионный материал новой гипотезы  генеза человеческого сознания.


    Электромагнитная энергия в мозге позволяет веществу мозга формировать сознание и способность осознавать и думать, согласно новой теории, разработанной профессором Джонджо Макфадденом из Университета Суррея. Как передает Medical Express, профессор утверждает, что сознание на самом деле является энергетическим полем мозга. Эта теория может проложить путь к развитию нового, мыслящего искусственного интеллекта.

    В прошлом ученые предполагали, что люди обладают нематериальной душой, которая дарует сознание, мысль и свободу воли, - способности, которых не хватает неодушевленным предметам. Сейчас традиционная наука говорит: сознание порождает сам мозг и его нейронная сеть. Но профессор Макфадден призывает разделять материю и энергию, а не материю и душу.

    Теория основана на научном факте: когда нейроны в нервной системе срабатывают, они не только посылают электрический сигнал по нервным волокнам, но и импульс электромагнитной энергии в окружающие ткани. Этой энергией обычно пренебрегают, однако она несет ту же информацию, что и нервные импульсы.

    Данное электромагнитное поле хорошо известно и обычно обнаруживается методами сканирования мозга - электроэнцефалограммой (ЭЭГ) и магнитоэнцефалографией (МЭГ). Макфадден предполагает, что богатое информацией электромагнитное поле мозга само по себе является средоточием сознания, руководящим "свободой воли" и произвольными действиями. Эта новая теория также объясняет, почему, несмотря на их огромную сложность и сверхбыструю работу, современные компьютеры не проявляют ни малейшей искры сознания.



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