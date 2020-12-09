Ученые установили, что татуировки нарушают терморегуляцию организма

"Медицинский вестник Украины" на примере публикуемого материала фокусирует внимание читателей на необходимости серьезного и взвешенного отношения к нанесению татуировок.

Ученые из Южного методистского университета заявили, что татуировки нарушают механизмы терморегуляции организма. Об этом сообщает Journal of Applied Physiology.

Сообщается, что исследователи изучали добровольцев с татуировками на верхней или нижней части рук размером не менее пяти квадратных сантиметров. Чтобы стимулировать потоотделение тела, добровольцы носили специальный костюм, в котором горячая вода циркулировала с температурой выше 49 градусов в течение 30 минут.

Эксперимент показал, что железы под татуировкой и чистой кожей реагировали на изменение температуры, однако на участках с тату выделялось значительно меньше пота.

"Кроме того, татуированная кожа выделяла более соленый пот", - подчеркивают ученые.

По мнению ученых, нарушение терморегуляции организма может привести к определенным заболеваниям

"Эти данные предполагают, что татуировка функционально повреждает механизмы секреции, влияя на рефлекторную способность железы вырабатывать пот, но, по-видимому, не влияет на передачу нейронных сигналов, запускающих потоотделение. Снижение потоотделения может повлиять на рассеивание тепла, особенно когда татуировка покрывает более высокий процент площади поверхности тела, и может считаться потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом татуировки", - заключили эксперты в недавно опубликованном исследовании.

В то же время, ученые считают, что людям с небольшими татуировками переживать относительно терморегуляции не стоит. Однако существуют иные негативные влияния татуировок. К примеру, исследование, проводившееся Европейским центром синхротронного излучения ESRF, показало наличие в краске для нанесения татуировок токсичных примесей и вредных консервантовы. Ученые констатируют: сама по себе краска безопасна. Но в теле человека она может распадаться до микроскопических частиц.



Эти частицы проникают в лимфатические узлы, и потенциально способны вызывать развитие рака. В отчете экспертов отмечается: "Только самые маленькие частицы способны достичь лимфатических узлов. В краске для тату были обнаружены вредные примеси, такие как никель, хром, марганец и кобальт. Также, оказалось, помимо углеродной сажи, другим широко распространенным ингредиентом красок является не самый полезный диоксид титана (TiO2). Это белый пигмент, используемый для создания определенных оттенков при смешивании. Еще TiO2 можно встретить в пищевых добавках и красках".