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    » » » Ученые установили, что татуировки нарушают терморегуляцию организма

    Ученые установили, что татуировки нарушают терморегуляцию организма

    09 дек 2020, 17:03    Lidia
    0 комментариев    59 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" на примере публикуемого материала фокусирует внимание читателей на необходимости серьезного и взвешенного отношения к нанесению татуировок.


    Ученые из Южного методистского университета заявили, что татуировки нарушают механизмы терморегуляции организма. Об этом сообщает Journal of Applied Physiology.


    Сообщается, что исследователи изучали добровольцев с татуировками на верхней или нижней части рук размером не менее пяти квадратных сантиметров. Чтобы стимулировать потоотделение тела, добровольцы носили специальный костюм, в котором горячая вода циркулировала с температурой выше 49 градусов в течение 30 минут.


    Эксперимент показал, что железы под татуировкой и чистой кожей реагировали на изменение температуры, однако на участках с тату выделялось значительно меньше пота.


    "Кроме того, татуированная кожа выделяла более соленый пот", - подчеркивают ученые.


    По мнению ученых, нарушение терморегуляции организма может привести к определенным заболеваниям

    "Эти данные предполагают, что татуировка функционально повреждает механизмы секреции, влияя на рефлекторную способность железы вырабатывать пот, но, по-видимому, не влияет на передачу нейронных сигналов, запускающих потоотделение. Снижение потоотделения может повлиять на рассеивание тепла, особенно когда татуировка покрывает более высокий процент площади поверхности тела, и может считаться потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом татуировки", - заключили эксперты в недавно опубликованном исследовании.


    В то же время, ученые считают, что людям с небольшими татуировками переживать относительно терморегуляции не  стоит. Однако существуют иные негативные влияния татуировок. К примеру, исследование, проводившееся Европейским центром синхротронного излучения ESRF, показало наличие в краске для нанесения татуировок токсичных примесей и вредных консервантовы. Ученые констатируют: сама по себе краска безопасна. Но в теле человека она может распадаться до микроскопических частиц.

    Эти частицы проникают в лимфатические узлы, и потенциально способны вызывать развитие рака. В отчете экспертов отмечается: "Только самые маленькие частицы способны достичь лимфатических узлов. В краске для тату были обнаружены вредные примеси, такие как никель, хром, марганец и кобальт. Также, оказалось, помимо углеродной сажи, другим широко распространенным ингредиентом красок является не самый полезный диоксид титана (TiO2). Это белый пигмент, используемый для создания определенных оттенков при смешивании. Еще TiO2 можно встретить в пищевых добавках и красках".


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