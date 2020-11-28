Найдено возможное объяснение природы «шестого чувства» у животных

"Медицинский вестник Украина" рассказывает о новой гипотезе, либо даже возможной разгадке «шестого чувства» - магнитоцепции - у животных.

Ученые из США, Израиля и Великобритании опубликовали работу, которая может помочь объяснить природу «шестого чувства», развитого у многих животных, — магнитоцепции.

В своей статье для журнала Philosophical Transactions of the Royal Society B ученые выдвинули гипотезу, согласно которой магнитоцепция — способность животных улавливать магнитное поле и исходя из этого ориентироваться на местности — результат симбиотических отношений животных и живущих в их организме магнитотактических бактерий.

Магнитотактические бактерии — тип бактерий, движения которых зависят от различных магнитных полей, в том числе и магнитного поля Земли. В рамках своего исследования ученые проанализировали базу данных метагеномных экспериментов Metagenomics Rapid Annotation, чтобы выяснить, в какой степени магнитотактические бактерии присутствуют в биологических образцах, принадлежащих животным с развитым магнитным «шестым чувством» — черепахам, птицам, рыбам, омарам и другим.

Ученые были удивлены полученной ими информацией: как оказалось, магнитотактические бактерии обнаруживаются у большего количества животных, чем считалось ранее. Среди них — некоторые виды головастых морских черепах, пингвинов, летучих мышей, а также северные гладкие киты.

Не имея точных данных о том, где именно в организме животных обитают магнитотактические бактерии, ученые предполагают, что этими областями могут быть нервные ткани, расположенные в глазах или мозге.

По словам ученых, гипотеза о том, что магнитоцепция у животных возникает в результате симбиоза их организма и магнитотактических бактерий, может быть справедлива, однако пока что для ее подтверждения недостаточно данных. Чтобы их получить ученые планируют изучить как сами магнитотактические бактерии, так и ткани организма животных, в которых они могут существовать.