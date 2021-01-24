Вступление в брак положительно сказывается на фигуре, но несчастливые отношения повышают риск серьезных заболеваний

Здоровье человека кардинальным образом зависит от того, счастлив ли он в браке, доказывают многочисленные исследования. "Медицинский вестник Украины" цитирует выводы некоторых из них.

Как сообщает Daily Mail, есть связь женитьбы и веса человека. Эксперты установили: мужчины и женщины, вступающие в брак, быстро теряют лишний вес и не набирают его вновь. Этот вывод был сделан по итогу наблюдений за 300 добровольцами в возрасте от 20 лет. Большинство из тех, кто похудел после бракосочетания, оставался стройным и спустя 8 лет, показали наблюдения.



А добровольцы, имевшие подтянутую фигуру до свадьбы, не терял форму и после нее. Примечательно: у полных и одиноких так и сохранился лишний вес. По мнению экспертов, жениться выступает в качестве стимула для поддержания здорового образа жизни. К тому же, психологическую поддержку оказывает брачный партнер. По этой причине, положительный эффект наблюдается даже в парах, которые не оформляют официально отношения, но живут вместе длительное время.



Между тем, если брак приносит партнерам несчастье, повышается риск инсультов. Сотрудники Тель-Авивского университета сделали этот вывод по итогам исследования 10000 добровольцев. Среди мужчин, которые были не довольны своим браком, риск инсульта был повышен на 64%. Жизнь в несчастном браке вызывает постоянный стресс. От этого страдают нервная и эндокринная системы. Но проблемы в отношениях опасны и для женщин. Стрессы провоцируют хронические соматические заболевания и становятся причиной возникновения новых недугов. И наиболее распространенные - эрозия желудка, язвенная болезнь и гипертония. Для женщин стрессы также опасны гормональным сбоем, разрушением фолликулостимулирующего гормона. Нарушается менструальный цикл и развивается патология яичников.



Многие исследователи добавляют сюда эзофагоспазм - спазм пищевода. На фоне нервного напряжения у человека возникают трудности с глотанием пищи или наблюдается полный отказ от еды. Эксперты также говорят о развитии миомы матки вследствие стресса, причиной которого может быть неудовлетворенность браком.