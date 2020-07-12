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    » » » Эмбрион способен избавляться от нездоровых клеток своего организма

    Эмбрион способен избавляться от нездоровых клеток своего организма

    12 июл 2020, 10:26    Lidia
    0 комментариев    38 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" предлагает вниманию материал об исследованиях в области эмбриологии, посвященных саморегуляции защиты организма в ранние сроки его развития.


    Первые пять дней развития эмбриона — важнейший период, ведь именно тогда определяется дальнейшая судьба будущего плода, то есть его жизнеспособность. Так как эмбрион в этот период состоит из относительно небольшого количества клеток, жизнь каждой из них краеугольна для жизни всего эмбриона. Однако нередко некоторые из этих клеток имеют анеуплоидию — то есть содержат меньшее или большее количество копий хромосом, чем обычно. Анеуплоидия становится причиной неудачной беременности или же различных врожденных заболеваний будущего ребенка.


    Недавно ученые из Калифорнийского технологического института пришли к выводу о том, что преобладание анеуплоидии в организме эмбриона может значительно снижаться по мере его роста и развития.


    Ученым удалось указать на процесс сокращения влиятельности анеуплодии с помощью наблюдений за эмбрионами мышей. Выяснилось , что этот процесс связан со своего рода самозащитной функцией, имеющейся у эмбриона: последний способен очищать свой организм от клеток, свойства которых для него нефизиологичны.


    По словам ученых, их исследование подводит нас ближе к пониманию того периода биологического развития каждого из нас, первым этапам существования нашего организма, когда он наиболее уязвим. Ученые собираются и дальше изучать влияние анеуплодии на развитие эмбриона и способность последнего защитить себя от нее.

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