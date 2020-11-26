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    » » » Эксперты не советуют покупать детям книги с обилием иллюстраций

    Эксперты не советуют покупать детям книги с обилием иллюстраций

    26 ноя 2020, 19:52    Lidia
    0 комментариев    48 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" в сегодняшнем выпуске знакомит читателей с интересной информацией относительно влияния избытка иллюстраций текста на восприятие детьми смысла прочитанного.


    Университет Карнеги - Меллона установил, что детальные иллюстрации описываемого в тексте мешают детям в возрасте 6-8 лет сосредотачиваться на понимании самого текста. Так, разноцветные изображения (особенно, если их слишком много), призванные мотивировать детей к чтению, нередко производят обратный эффект. Они их сильно отвлекают.

    В рамках эксперимента ученые попросили взрослых выбрать в детской книге иллюстрации, которые не были важны для понимания смысла. Эти картинки убрали из второй половины книги и дали детям 6-8 лет. Во время чтения за детьми наблюдали при помощи устройства для мониторинга движения глаз.

    Система позволяла установить, в каких местах дети отвлекались больше. Оказалось, в той части книги, где не было лишних иллюстраций, дети отвлекались меньше и лучше уловили смысл прочитанного. Следовательно, яркие, подробные иллюстрации только мешали чтению и усвоению материала, говорят ученые.



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