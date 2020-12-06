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Неврологи наглядно показали, почему ребенок должен заниматься музыкой
Пишут, что... / Детство / Неврология
06 дек 2020, 18:53
Неврологи наглядно показали, почему ребенок должен заниматься музыкой
  Публикуемая "Медицинским вестником Украины" информация о новых научных...
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    » » » Неврологи наглядно показали, почему ребенок должен заниматься музыкой

    Неврологи наглядно показали, почему ребенок должен заниматься музыкой

    06 дек 2020, 18:53    Lidia
    0 комментариев    12 просмотров

     

    Публикуемая "Медицинским вестником Украины" информация о новых научных доказательствах благотворного влияния занятий музыкой на когнитивные функции у детей может послужить важным мотивационным фактором в развитии творческой личности.


    Папский католический университет Чили установил: занятия музыкой улучшают внимание и рабочую память у детей. Очень важно, что эти когнитивные преимущества сохраняются на всю жизнь, показал анализ деятельности мозга детей, занимавшихся музыкой. Эксперты выявили у них повышенную нейронную активность в областях, связанных со слухом и вниманием, что положительно влияет на когнитивные способности в целом.

    Был проведен эксперимент по оценке внимания и рабочей памяти с привлечением 40 детей 10-13 лет. Из них 20 детей играли на музыкальных инструментах на протяжении минимум двух лет, практикуясь не менее двух часов в неделю. Остальные дети выступали в качестве контрольной группы. В рамках тестов на внимание и рабочую память детям в течение четырех секунд показывали абстрактный рисунок или давали прослушать короткую мелодию, а через две секунды просили вспомнить увиденное или услышанное. Параллельно фиксировалась мозговая активность.

    Оказалось, время реакции в обеих группах было примерно одинаковым, но у музыкальных детей отклик был в разы точнее. Плюс, их мозг легче и эффективнее обрабатывал несколько сигналов одновременно. К тому же, у основной, музыкальной группы детей на фоне общей повышенной мозговой активности наблюдалось образование специфической "фонологической петли" между передней и центральной частями головного мозга. Этот цикл представляет собой систему рабочей памяти, которая обрабатывает звуки и координирует их с физическими движениями, говорится в отчете.

    Аналогичная "петля" регистрируется, если мозг, сталкиваясь с проблемами принятия решений, достижения целей или сложными когнитивными задачами. Речь идет о сети, объединяющей сразу несколько областей. По мнению ученых, все это дает музыкальным детям большую психологическую устойчивость, способствует реализации творческого потенциала.



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