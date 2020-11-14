Исследование показало связь микрофлоры матери и развития ее ребенка

"Медицинский вестник Украины" публикует результаты исследования, доказывающие важнейшую роль материнского микробиома в развитии нервной системы плода.

Университет Калифорнии на примере грызунов показал, насколько важна микрофлора матери для нормального развития мозга плода, пишет Eurek Alert. Во время беременности миллиарды микроорганизмов, которые живут в кишечнике матери, регулируют метаболиты, необходимые для здорового развития мозга плода. Чтобы проверить влияние кишечных микробов на метаболиты и другие биохимические вещества, которые циркулируют в материнской крови и питают быстро развивающийся мозг плода, исследователи использовали мышей с уничтоженной антибиотиками микрофлорой кишечника и животных со стерильной средой от рождения.



В итоге истощение микрофлоры кишечника матери приводило к явным нарушениям развития мозга плода. Микрофлора влияла на активность определенных генов в мозге развивающегося потомства. Многие из подвергавшихся воздействию генов участвовали в формировании новых аксонов. В частности, аксоны, соединяющие таламус головного мозга с его корой, были уменьшены в количестве и длине. Данные аксоны особенно важны для способности ощущать окружающую среду. Поэтому у потомства матерей без нормальной микрофлоры были нарушены некоторые сенсорные функции.



Таким образом, микрофлора кишечника матери может способствовать здоровому развитию мозга плода, регулируя метаболиты, которые попадают в мозг самого плода. Определенные метаболиты снижали свой уровень или отсутствовали вовсе, когда у матери не хватало бактерий, составляющих микрофлору, во время беременности. В рамках эксперимента ученые вырастили нейроны в присутствии ключевых метаболитов. Они также вводили эти метаболиты беременным мышам, лишенным кишечных бактерий.



"Когда мы выращивали нейроны в присутствии этих метаболитов, у них развивались более длинные аксоны и большее количество аксонов в целом. А когда мы добавили беременным мышам ключевые метаболиты, количество которых было снижено или отсутствовало при истощении микрофлоры, уровни этих метаболитов были восстановлены в мозге плода и предотвращены нарушения развития аксонов и поведения у потомства", - говорится в отчете специалистов.