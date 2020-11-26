Кормление грудью меняет восприятие окружающей действительности

Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Пишут, что... / Разное
24 ноя 2020, 12:51
"Гормон любви" стоит за проблемами с ЖКТ на фоне стресса
  "Медицинский вестник Украины" рассказывает о влиянии одного из...
12:48 Опубликованы результаты компьютерного моделирования, доказывающие неэффективность пластиковых защитных щитков в условиях пандемии COVID -19 Новости дня / Коронавирус
15:54 Ученые нашли новый способ борьбы с опасной кишечной инфекцией Новости / Пишут, что...
15:51 Со скоростью звука: новая технология позволит ускорить производство медицинских имплантов Новости дня / Калейдоскоп / Новые технологии
11:41 Лечение алопеции может закончиться суицидом, предупреждают ученые Новости / Фармновости
11:40 Ученые доказали: с проблемой укачивания можно справиться Новости / Новости дня
13:56 Старый антибиотик оказался мощным противораковым оружием Новости / Фармновости
13:52 Нобелевскую премию - 2020 по медицине дали за открытие вируса гепатита С в 1989 г. Новости / Новости дня
12:49 Психологи наглядно показали, почему важно заниматься спортом Пишут, что... / Красота и здоровье
12:34 Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19 Новости дня / Фармновости / Коронавирус
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Кормление грудью меняет восприятие окружающей действительности

    Кормление грудью меняет восприятие окружающей действительности

    26 ноя 2020, 19:49    Lidia
    0 комментариев    54 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" знакомит читателей с информацией о влиянии уровня гормона окситоцина на психологическое состояние матери при грудном вскармливании ребенка.


    Окситоцин - один из важнейших гормонов, обеспечивающих связь матери и ребенка. Помимо чувства привязанности, он вызывает схватки и способствует лактации у матери. Плюс, этот гормон влияет на то, как мы общаемся с другими людьми, поскольку он сдерживает негативные эмоции, стресс и беспокойство. И, как показали последние исследования, он также улучшает распознавание положительных выражений лица, уменьшая объем распознанных отрицательных выражений лица, пишет Medical Express.

    Исследователи из Университета Киото и Университета Азабу решили выяснить, как естественным образом выделяемый окситоцин меняет восприятие кормящей женщины окружающего ее мира. Ученые узнали, каким образом матери реагируют до и после кормления грудью - при разном уровне окситоцина - на изображения человеческих лиц.

    Оказалось, между матерями существует значительная разница в содержании окситоцина, и что эта разница коррелирует с их реакцией на показанные лица взрослых людей, которые отражали положительные или отрицательные эмоции. А именно, матери с большим количеством окситоцина были более склонны распознавать положительные выражения и наоборот.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Оперативная информация на 7 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине
    Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
    08 апр 2020, 09:43    0 комментариев
    Оперативная информация на 7 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине
      По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев...
    Подробнее...
    Еще одно доказательство вирусной этиологии развития злокачественных опухолей
    Еще одно доказательство вирусной этиологии развития злокачественных опухолей 07 май 2008, 20:15
    Аналитик Goldman Sachs выступает за разделение Johnson&Johnson
    Аналитик Goldman Sachs выступает за разделение Johnson&Johnson 05 июн 2012, 09:47
    На строительство медучреждений в Псковской области в 2007 году было выделено 130 миллионов рублей
    На строительство медучреждений в Псковской области в 2007 году было выделено 130 миллионов рублей 29 фев 2008, 16:33
    Изменение климата провоцирует грибковые заболевания
    Изменение климата провоцирует грибковые заболевания 09 сен 2010, 13:08
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой