Обычная практика стерилизации детских бутылочек оказалась опасной

"Медицинский вестник Украины" презентирует тревожную информацию ирландских исследователей об опасности традиционно одобренной схемы стерилизации бутылочек для детского питания.

Тринити-колледж в Дублине нашел в бутылочках из полипропилена с молочной смесью для младенцев частицы микропластика. По мнению ученых, частицы появляются вследствие взаимодействия полипропилена и кипятка. Исследователи призывают пересмотреть схемы стерилизации бутылочек, для чего был проведен ряд экспериментов с использованием популярных моделей. Их обработали согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Минздрава Ирландии. Вначале стерилизовали, выдерживая пять минут в 95-градусной воде, затем высушивали и заливали в них 70-градусную воду для "заваривания" молочной смеси. Далее добавлялась сухая смесь и происходило взбалтывание в течение минуты.



В итоге внутри бутылочек образовывалось много микрочастиц пластика. Их концентрация превышала несколько миллионов частиц на литр для всех марок бутылочек. Похожее количество оказалось в приготовленной смеси и при использовании водопроводной, а не дистиллированной воды. Ученые установили, что сильнее всего на концентрацию частиц влияла температура воды при стерилизации и сила, с которой бутылочку встряхивали.