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    » » » Обычная практика стерилизации детских бутылочек оказалась опасной

    Обычная практика стерилизации детских бутылочек оказалась опасной

    17 дек 2020, 18:33    Lidia
    0 комментариев    28 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" презентирует тревожную информацию ирландских исследователей об опасности традиционно одобренной схемы стерилизации бутылочек для детского питания.


    Тринити-колледж в Дублине  нашел в бутылочках из полипропилена с молочной смесью для младенцев частицы микропластика. По мнению ученых, частицы появляются вследствие взаимодействия полипропилена и кипятка. Исследователи призывают пересмотреть схемы стерилизации бутылочек, для чего был проведен ряд экспериментов с использованием популярных моделей. Их обработали согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Минздрава Ирландии. Вначале  стерилизовали, выдерживая пять минут в 95-градусной воде, затем высушивали и заливали в них 70-градусную воду для "заваривания" молочной смеси. Далее добавлялась сухая смесь и происходило взбалтывание в течение минуты.

    В итоге внутри бутылочек образовывалось много микрочастиц пластика. Их концентрация превышала несколько миллионов частиц на литр для всех марок бутылочек. Похожее количество оказалось в приготовленной смеси и при использовании водопроводной, а не дистиллированной воды. Ученые установили, что сильнее всего на концентрацию частиц влияла температура воды при стерилизации и сила, с которой бутылочку встряхивали.



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