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    » » В ответ на SARS-CoV-2 дети вырабатывают отличные от взрослых антитела

    В ответ на SARS-CoV-2 дети вырабатывают отличные от взрослых антитела

    19 янв 2021, 11:22    Lidia
    0 комментариев    64 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" публикует данные исследования североамериканских ученых, важные для фундаментального понимания различий течения COVID-19 в различных возрастных группах.


    Авторы нового исследования из Колумбийского университета обнаружили, что дети и взрослые вырабатывают различное количество и разные виды антител в ответ на инфицирование новым коронавирусом. Эти различия играют роль в течении заболевания и могут объяснить, почему дети легче переносят Covid-19 и быстрее выздоравливат. 


    Известно, что детский организм избавляется от вируса SARS-CoV-2 эффективнее, чем взрослый, а сама болезнь протекает быстрее и легче.


    По словам Донны Фарбер, иммунолога из Колумбийского университета, у детей очень много интактных Т-клеток, которые могут распознавать все виды новых патогенных микроорганизмов, в то время как пожилые люди могут полагаться только на иммунологическую память.


    В исследовании принимали участие 47 детей, 16 из которых лечились в медицинском центре Колумбийского университета от мультисистемного воспалительного синдрома, а остальные 31 имели положительный тест на Covid-19 (при этом половина детей с положительным тестом не имела симптомов заболевания). 32 взрослых участника исследования имели разную степень тяжести заболевания – от требующей госпитализации до умеренной.


    У детей из обеих групп наблюдался одинаковый профиль антител, который весьма отличался от взрослого. Так, у детей вырабатывалось меньше антител против шиповидного белка вируса, с помощью которого он внедрялся в человеческие клетки, а нейтрализующая активность детских антител была наименьшей. При этом все взрослые, включая тех, кому было от 20 до 30 лет, вырабатывали нейтрализующие антитела, а самые больные взрослые имели наибольшую нейтрализующую активность антител. По словам Фарбер, такое положение может отражать количество времени, которое вирус находится в организме наиболее тяжелых больных.


    «Существует четкая связь: чем тяжелее инфекция, тем более активен иммунный ответ, ведь для избавления от патогенных микроорганизмов требуется больше иммунных клеток», – говорит Фарбер.


    В отличие от взрослых дети также вырабатывали меньше антител против вирусного белка, который иммунная система может распознать только после заражения клеток вирусом. Это позволило ученым предположить, что у детей инфекция распространяется не так быстро и не поражает большого количества клеток. А более короткое течение болезни может говорить о том, что дети являются контагиозными в течение меньшего количества времени и, соответственно, с меньшей вероятностью распространяют вирус, хотя исследователи и не измеряли вирусную нагрузку у детей.


    Несмотря на сделанные открытия, ученые все еще не знают, за счет чего детский организм так быстро избавляется от вируса и чего недостает взрослым. Сегодня исследователи сосредоточены на изучении различий в Т-клеточной иммунной реакции, особенно тех Т-клеток, которые находятся в легких. В предыдущих исследованиях уже было выяснено, что Т-клетки, постоянно находящиеся в каком-либо органе, важнее для борьбы с инфекцией, чем Т-клетки, свободно курсирующие в организме. Дети, инфицированные SARS-CoV-2, могут демонстрировать более сильную реакцию врожденного иммунитета, задействуя интерферон и клетки-макрофаги для уничтожения пораженных вирусом клеток. Также существует вероятность того, что вирус менее способен заражать клетки детского организма, поскольку они вырабатывают меньше необходимых вирусу белков.


    Авторы нового исследования из Колумбийского университета обнаружили, что дети и взрослые вырабатывают различное количество и разные виды антител в ответ на инфицирование новым коронавирусом. Эти различия играют роль в течении заболевания и могут объяснить, почему дети легче переносят Covid-19 и быстрее выздоравливат. 


    Известно, что детский организм избавляется от вируса SARS-CoV-2 эффективнее, чем взрослый, а сама болезнь протекает быстрее и легче. По словам Донны Фарбер, иммунолога из Колумбийского университета, у детей очень много интактных Т-клеток, которые могут распознавать все виды новых патогенных микроорганизмов, в то время как пожилые люди могут полагаться только на иммунологическую память.


    В исследовании принимали участие 47 детей, 16 из которых лечились в медицинском центре Колумбийского университета от мультисистемного воспалительного синдрома, а остальные 31 имели положительный тест на Covid-19 (при этом половина детей с положительным тестом не имела симптомов заболевания). 32 взрослых участника исследования имели разную степень тяжести заболевания – от требующей госпитализации до умеренной.


    У детей из обеих групп наблюдался одинаковый профиль антител, который весьма отличался от взрослого. Так, у детей вырабатывалось меньше антител против шиповидного белка вируса, с помощью которого он внедрялся в человеческие клетки, а нейтрализующая активность детских антител была наименьшей. При этом все взрослые, включая тех, кому было от 20 до 30 лет, вырабатывали нейтрализующие антитела, а самые больные взрослые имели наибольшую нейтрализующую активность антител. По словам Фарбер, такое положение может отражать количество времени, которое вирус находится в организме наиболее тяжелых больных.


    «Существует четкая связь: чем тяжелее инфекция, тем более активен иммунный ответ, ведь для избавления от патогенных микроорганизмов требуется больше иммунных клеток», – говорит Фарбер.


    В отличие от взрослых дети также вырабатывали меньше антител против вирусного белка, который иммунная система может распознать только после заражения клеток вирусом. Это позволило ученым предположить, что у детей инфекция распространяется не так быстро и не поражает большого количества клеток. А более короткое течение болезни может говорить о том, что дети являются контагиозными в течение меньшего количества времени и, соответственно, с меньшей вероятностью распространяют вирус, хотя исследователи и не измеряли вирусную нагрузку у детей.


    Несмотря на сделанные открытия, ученые все еще не знают, за счет чего детский организм так быстро избавляется от вируса и чего недостает взрослым. Сегодня исследователи сосредоточены на изучении различий в Т-клеточной иммунной реакции, особенно тех Т-клеток, которые находятся в легких. В предыдущих исследованиях уже было выяснено, что Т-клетки, постоянно находящиеся в каком-либо органе, важнее для борьбы с инфекцией, чем Т-клетки, свободно курсирующие в организме. Дети, инфицированные SARS-CoV-2, могут демонстрировать более сильную реакцию врожденного иммунитета, задействуя интерферон и клетки-макрофаги для уничтожения пораженных вирусом клеток. Также существует вероятность того, что вирус менее способен заражать клетки детского организма, поскольку они вырабатывают меньше необходимых вирусу белков.


    Источник 1
    Источник 2

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