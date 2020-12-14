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    » » » Учёные нашли новый способ укрепить иммунитет городских детей

    Учёные нашли новый способ укрепить иммунитет городских детей

    14 дек 2020, 20:55    Lidia
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    "Медицинский вестник Украины" рассказывает о рекомендациях  финских ученых по укреплению иммунитета городских детей. Предлагается восстанавливать контакты с  природой.


    Исследователи из Хельсинского университета выяснили , что одной из основной причин ослабленного иммунитета у городских детей является отсутствие контактов с природой и её естественными факторами, такими как пыль, грязь и пыльца растений.


    Не остановившись на открытии, учёные нашли новое потенциальное решение этой проблемы. В рамках своего исследования они заменили заасфальтированные площадки для игр в нескольких детских садах на привезенные из леса участки дерна с молодыми деревцами. И результат заставил их по-настоящему удивиться.


    Несмотря на то, что в тестовой группе было всего 75 детей, изменения в их в здоровье в сравнении с контрольной группой оказалось действительно впечатляющими. По данным учёных, у детей в «лесной» группе показатели кожного микробиома, или соотношения полезной и патологической микрофлоры, оказались в три раза выше, а в их белках и клетках, ответственных за укрепление иммунитета, были также замечены положительные сдвиги.


    «Дети, выросшие в «стерильных» условиях городов ... обладают слабой иммунной системой, поскольку их организм не сталкивается с такими факторами, как пыль, грязь, пыльца растений ... [которые] укрепляют иммунитет, формируют готовность детского организма адекватно реагировать на эти отрицательные моменты. В своем исследовании мы показали, что внесение в детскую среду природных элементов - лесной травы, дикорастущих деревьев, кустов, мхов - повышает детский иммунитет», – объяснила полученные результаты один из руководителей проекта, специалист по экологии, урбанистике и адаптации из Хельсинкского университета Марья Рослунд.


    По мнению исследователей, происходящий сегодня во многих странах рост аутоиммунных заболеваний, таких как астма и диабет, напрямую связан с их открытием, указывающим на опасность проживания детей в «стерильных» городских условиях. Ну а предложенный ими «лесной» подход в перспективе может стать одним из методов борьбы с этими негативными последствиями жизни вдали от природы.



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