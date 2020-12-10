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    » » » Ахи-страхи. Какие «звоночки» говорят о том, что ребенок чего-то боится

    Ахи-страхи. Какие «звоночки» говорят о том, что ребенок чего-то боится

    10 дек 2020, 21:18    Lidia
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    "Медицинский вестник Украины" разместил на сегодняшних страницах материал, посвященный актуальной проблеме детской психологии – страхам.


    Детские страхи могут преследовать человека всю жизнь и мешать ему стать счастливым и успешным. На что родители должны обращать внимание, чтобы понять, что ребенок чего-то боится, и нуждается в помощи? Блуждающий взгляд и капризность

    Детям трудно рассказать о своих страхах. Сначала - потому что не умеют разговаривать. Позже – не могут сформулировать то, что переживают. Какие признаки страха своего ребенка могут уловить наблюдательные родители?


    Психологи говорят, что при хорошей привязанности присутствие страха у детей родители определяют интуитивно. А известный английский психолог Джон Боулби, изучавший детскую психологию, индикаторами страха детей дошкольного возраста назвал осторожное всматривание ребенка во что-то, скованная двигательная активность, немного испуганное выражение лица, блуждающий взгляд, болезненный поиск зрительного контакта с кем-то из взрослых. По его мнению, в старшем возрасте страх иногда маскируется под различные недуги. Это когда перед ответственными соревнованиями, выступлением или контрольной школьник жалуется, что у него болит голова, живот, бросает в жар и т.д. При этом даже не так важно, перечисленные симптомы есть на самом деле или ребенок их придумал. Важно то, что за этими недугами, реальными или фактическими, скрывается страх, о котором дитя не может сказать, потому что не осознает этой связи, или просто не хочет в этом признаваться.


    Чтобы понять, что болезнь перед экзаменом – это не хитрость, а проявление страха, родители могут проверить с помощью собственной наблюдательности. Нужно выяснить, проявляется ли у ребенка в течение 4-5 дней беспокойство и нервозность в течение всего дня; есть ли у него проблемы с концентрацией внимания; бывают ли сильно напряжены мышцы лица, шеи; бывает ли он плаксивым и проявляет ли капризность; нет ли в это время у него проблем со сном (слишком долгое засыпание). В том случае, когда хоть какие-то из перечисленных признаков проявляются и повторяются, то есть повод обратиться к психологу.


    Почему у детей бывают страхи? Причиной осознанного страха мог стать какой-то неприятный случай. Например, слишком близко упала молния, и слишком громким был гром, после чего ребенок панически боится грозы. Или – на улице на него напала собака, после чего он в ужасе, когда рядом даже на поводке и в наморднике ведут пса. А неосознанные страхи чаще всего появляются у детей, когда у них нет прочной привязанности с родителями. Джон Боулби, который изучал особенности детей, которые живут в детских домах, отмечал, что если в детском возрасте ребенок находится рядом с родителями, и они внимательны к нему, то у него формируется прочная привязанность к ним, что является для развития чувства безопасности, доверия к людям и интереса к окружающему миру. Это как прививка от страха и от комплексов. Страхи детей рождают и болезненные отношения в семье их родителей. Очень часто они из своего детства выносят в наследство некоторые фобии, в частности, агорафобию, которая означает боязнь открытого пространства и боязнь выходить из дома. Такие дети с трудом устанавливают близкие и длительные отношения с окружающими, им трудно полюбить кого-то, поскольку на раннем этапе своей жизни у них нет возможности крепко эмоционально привязаться к родителям, особенно к матери.


    С правом на ошибку


    Для того, чтобы страхи не стали главным, что определит судьбу вашего ребенка, не допускайте этого сами. Важнее всего – дать понять сыну или дочери, что вы их любите, независимо от того, какие они есть, что вы всегда постараетесь их понять и поддержать, и что все, что интересно им, вам тоже очень интересно.


    «Для ребенка самое важное – быть уверенным в том, что тебя любят, уважают и с тобой считаются. Родители должны понимать, что нет на свете более важных дел, чем воспитание детей. Ну как, воспитание? Не в том плане, в котором часто его понимают.

    Нельзя «воспитывать», ломая детей для того, чтобы они были удобными для вас и для всех. Нужно растить их свободными и независимыми. Их нельзя на каждом шагу одергивать, закрывать им рот и на повышенных тонах требовать, чтобы помолчали, когда говорят взрослые. Дети не должны бояться выразить свое мнение, даже если оно не совпадет с мнением родителей или других людей. Им надо внушить, что иметь свое мнение – это правильно, хорошо и важно, и каждый человек имеет на это право. Они должны быть уверенными, что их мнение всегда важно для вас и очень интересно», - считает эксперт по воспитанию и безопасности детей Яна Жирнова.


    По ее словам, некоторые родители, позволяющие себе «похвастаться» своей системой воспитания, основанной на физическом наказании, даже не понимают, какую роковую ошибку совершают. Именно в таких семьях дети, повзрослев, могут «дать сдачи» за слишком суровое воспитание. Правда, и моральные травмы, нанесенные самыми близкими людьми, - тоже оставляют глубокий след. Если мама или папа говорят: «Не будешь слушаться, отдадим тебя злой тете» или – «пусть забирает тебя страшный дядька», если они злорадствуют из-за того, что ребенок упал и больно ударился, - дети понимают, что надеяться на родителей им не стоит, потому что они для них – не каменная стена. И у них постепенно рождаются страхи быть шумными и веселыми, быть активными и что-то сделать «не так». Из этих страхов два пути: всю жизнь быть тихим и незаметным, чтобы не расстраивать родителей, чтобы никто ничего «не такого» не заметил, или все и всех ненавидеть, навсегда закрывшись в своем коконе страха и недоверия.


    «Ребенок не должен быть загнанным зверьком, который ходит по струнке и выполняет указания родителей или учителей. Так не вырастет личность, которая сможет достичь успеха. Такие дети растут со страхами и комплексами, от которых даже став взрослыми, даже осознав это, очень сложно будет им избавиться», - считает Я. Жирнова.


    По ее мнению, у ребенка должно быть право на ошибку, право что-то сделать не так как все, по-своему, право выразить свое мнение. А искусство родителей должно проявиться в том, чтобы филигранно, с уважением и без унижения достоинства объяснить ребенку, в чем он не прав и убедить в том, что нужно поступать иначе.


    Алла Рыбалко



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