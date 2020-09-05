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    » » » Скільки рухатись, спати і дивитись мультфільми дітям до 5 років: рекомендації ВООЗ

    Скільки рухатись, спати і дивитись мультфільми дітям до 5 років: рекомендації ВООЗ

    05 сен 2020, 13:07    Lidia
    0 комментариев    101 просмотр

     

    "Медицинский вестник Украины" представляет рекомендации ВОЗ по организации правильного режима дня детей раннего и дошкольного возраста.


    Всесвітня організація охорони здоров’я розробила рекомендації щодо тривалості сну, фізичної активності, часу перед екранами та ігор з гаджетами.

    Норми сну і активності для дітей до 1 року:

    1. Фізична активність - щонайменше 30 хвилин щодня

    Коли дитина не спить, періодично укладайте її на живіт; заохочуйте рухати кінцівками, тягнути, штовхати чи хапати невеликі предмети. Не бажано, щоб дитина знаходилася понад годину в колисці, гойдалці або у слінгу на спині. Що менше часу в обмеженому просторі, то краще розвивається моторика дитини та зменшуються ризики мати зайву вагу.


     2. Здоровий сон - до 17 годин

    Норми сну для дітей 0–3 місяців – 14–17 годин на добу; 4–11 місяців – 12–16 годин.


     3. Дозвілля перед телевізором чи з телефоном - ні.

    У цьому віці експерти ВООз радять уникати використання гаджетів.

    Норми сну і активності для дітей від 1–2 років:

    1. Фізична активність - щонайменше 180 хвилин щодня

    Упродовж дня заохочуйте дитину більше рухатись. Інтенсивність може бути як помірна, так і висока. Тобто використовуйте кожну хвилину - для ліплення, танців чи прогулянки і гри з м’ячем. Важливо, щоб діти мали змогу рухатись як на вулиці, так і в приміщенні.


    2. Здоровий сон — 11–14 год на добу.


    3. Дозвілля перед телевізором чи з телефоном - ні.

    У цьому віці експерти ВООз радять уникати використання гаджетів.

    Норми сну і активності для дітей 3–4 років:

    1. Фізична активність - щонайменше 180 хвилин щодня

    Щонайменше 60 хвилин з цього часу - активність середньої чи високої інтесивності: гуляти пішки, кататися на роликах, кататися на велосипеді, грати з м’ячем, бігати або грати в “доганялки”, плавати, танцювати тощо. Що більше руху - то краще. 


    2. Здоровий сон — 10–13 год на добу.


    3. Дозвілля перед телевізором чи з телефоном - не більше 60 хвилин.

    Корисніша альтернатива — настільні ігри, головоломки, малювання тощо. На відміну від перегляду чогось на екрані чи гри з телефоном, ці активності мають великі переваги для когнітивного розвитку малюка.


    Рекомендації ВООЗ: https://bit.ly/2GDc46M



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