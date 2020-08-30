Новая структурная форма ДНК впервые обнаружена в здоровых клетках человека

"Медицинский вестник Украины" представляет материал научных исследований, открывающий новое видение фундаментальных постулатов генетики.





Самая известная молекула в мире — двойная спираль ДНК — иногда может удваиватьcя. Недавно ученые впервые обнаружили удвоенную форму в здоровых клетках человека.





Ранее четырехцепочечная ДНК наблюдалась только в некоторых раковых клетках и в лабораторных экспериментах. Однако недавно эту молекулу впервые зафиксировали в здоровых живых клетках человека как стабильную структуру, произведенную нормальными клеточными процессами.



«Мы показали, что четырехцепочечная ДНК может образовываться в живых клетках, — резюмирует автор исследования. — Это заставляет нас переосмыслить биологию ДНК».



Молекула ДНК состоит из четырех нуклеиновых оснований — аденина, цитозина, гуанина и тимина. В двойной спирали азотистые основания одной цепи соединяются с основаниями противоположной цепи. Аденин соединяется только с тимином, а гуанин — только с цитозином.





Четырехцепочечная структура образуется, когда четыре одинаковых основания образуют квадрат, связываясь с самими собой.



Исследователи предполагают, что квадратная структура образует открытую молекулу и облегчает считывание генетического кода. Также она влияет на количество произведенных белков. Обычно эту функцию выполняют эпигенетические маркеры — химические метки на ДНК, увеличивающие или уменьшающие активность генов.



По словам ученых, данная работа доказывает, что подобные структуры являются частью нормальной регуляции и функционирования ДНК, и что наше представление об удвоенной спирали ДНК может быть устаревшим.