Курение оказывает крайне негативное воздействие на людей с псориазом

Исследователи из Городского госпиталя Анкары (Турция) сделали неутешительные выводы для людей, которые болеют псориазом и при этом имеют привычку курить.

К выводу о том, что курение негативно сказывается на людях, страдающих псориазом, врачи пришли после рассмотрения группы из 133 пациентов на предмет связи их заболевания и наличия вредной привычки.

Из всей группы курящими оказались 67% пациентов. В сравнении с некурящими, у курильщиков, заболевающих псориазом, чаще встречаются средняя и тяжелая форма заболевания, а его интенсивность усиливается: псориаз дополнительно поражает ногти, а для его лечения чаще требуется систематическая терапия. Кроме того, у курящих пациентов на фоне псориаза чаще возникают сердечно-сосудистые заболевания.

В ходе исследования также обнаружена связь между интенсивностью курения и степенью тяжести псориаза. Исследователи подчеркнули: курящим людям с псориазом необходимо сокращать ежедневное количество сигарет, а затем и вовсе отказываться от этой вредной привычки — только так, считают ученые, можно снизить вероятность возникновения побочных эффектов и усиления тяжести заболевания.