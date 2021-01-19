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    » » » Курение оказывает крайне негативное воздействие на людей с псориазом

    Курение оказывает крайне негативное воздействие на людей с псориазом

    19 янв 2021, 11:27    Lidia
    0 комментариев    55 просмотров
     
    Псориаз – широко распространенная и актуальная проблема для 2 - 4 % жителей нашей планеты. "Медицинский вестник Украины" рассказывает об интересном наблюдении турецких врачей, обнаруживших связь между клиническим течением псориаза и курением.

    Исследователи из Городского госпиталя Анкары (Турция) сделали неутешительные выводы для людей, которые болеют псориазом и при этом имеют привычку курить.


    К выводу о том, что курение негативно сказывается на людях, страдающих псориазом, врачи пришли после рассмотрения группы из 133 пациентов на предмет связи их заболевания и наличия вредной привычки.


    Из всей группы курящими оказались 67% пациентов. В сравнении с некурящими, у курильщиков, заболевающих псориазом, чаще встречаются средняя и тяжелая форма заболевания, а его интенсивность усиливается: псориаз дополнительно поражает ногти, а для его лечения чаще требуется систематическая терапия. Кроме того, у курящих пациентов на фоне псориаза чаще возникают сердечно-сосудистые заболевания.


    В ходе исследования также обнаружена связь между интенсивностью курения и степенью тяжести псориаза. Исследователи подчеркнули: курящим людям с псориазом необходимо сокращать ежедневное количество сигарет, а затем и вовсе отказываться от этой вредной привычки — только так, считают ученые, можно снизить вероятность возникновения побочных эффектов и усиления тяжести заболевания.



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