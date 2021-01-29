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    » » » Характер и здоровье: как человек может противостоять болезням, изменив свое отношение к жизни

    Характер и здоровье: как человек может противостоять болезням, изменив свое отношение к жизни

    29 янв 2021, 12:38    Lidia
    0 комментариев    63 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" публикует материал о влиянии характера человека на его здоровье на основе результатов нескольких крупных научных исследований в СЩА и Западной Европе.


    Многое можно сказать по поводу приветливого и общительного человека, но вы, возможно, будете удивлены, если узнаете о том, что веселое настроение может помочь вам избежать сердечного приступа.


    К такому выводу пришли авторы нового исследования, результаты которого были опубликованы в журнале European Journal of Cardiovascular Nursing. В ходе этого исследования специалисты из Университета Теннесси (University of Tennessee) обнаружили, что "саркастичные, циничные, обидчивые, нетерпеливые или раздражительные" люди имеют больше шансов умереть в случае повторного инфаркта.


    Авторы исследования пришли к выводу, что "агрессивные" черты характера могут служить независимым прогнозирующим параметром в отношении смертности от сердечного приступа даже после того, как будут учтены такие факторы, как пол, возраст, образование, семейное положение, диабет, высокое кровяное давление и курение.


    Короче говоря, ваша раздражительность не является свидетельством того, что вы получите второй инфаркт после первого, но она говорит о том, что у вас повышается вероятность умереть от них.


    "Враждебность связывается с сердечно-сосудистыми заболеваниями с 1950-х годов, однако мы до сих пор не понимаем, почему это происходит, — сказала руководитель этого проекта д-р Брейси Витори. — Наше исследование показывает, что враждебность является общей чертой у людей, переживших сердечный приступ, и она ассоциируется с плохими результатами. Нужны дополнительные исследования для того, чтобы понять, как эта черта характера воздействует на тело".

    Однако это не единственный вариант того, как ваша личность может воздействовать на ваше здоровье в целом. Вот несколько других примеров…

    Экстраверты имеют более сильную иммунную систему

    Согласно результатам исследования, проведенного в 2015 году сотрудниками Ноттингемского университета, дружелюбно настроенные люди, как правило, имеют более высокие уровни воспаления, то есть более сильную иммунную реакцию, которая позволяет организму быстрее восстанавливаться после травм и бороться с инфекциями. Тесты показали, что ответственные за воспаление гены работают на 17% активнее у людей, которые были признаны экстравертами в результате изучения их характера, чем у более интровертных людей.

    Однако оборотная сторона в данном случае состоит в том, что воспаление часто связывают с различными негативными побочными эффектами, включая диабет, атеросклероз и рак, поэтому, вероятно, его нельзя считать полностью положительной реакцией, особенно для людей в возрасте.


    В соответствии с одной теорией наблюдаемый эффект не означает, что личность человека информирует иммунный ответ; наоборот, иммунный ответ информирует личность. Возможно, существующая слабость иммунной системы и делает интровертов более осторожными и менее склонными к риску.

    Оптимисты имеют более крепкое здоровье, а риск умереть у них ниже

    В течение десятилетий публиковались результаты исследований, которые показывали, что взгляд на светлую сторону полезен для вашего здоровья. Так, например, в 2014 году было проведено исследование пациентов среднего возраста, которым была проведена операция аортокоронарного шунтирования. Оказалось, что у оптимистов вероятность вновь оказаться в больнице в два раза ниже, и, кроме того, они чувствовали меньшую боль во время хирургической операции.


    Согласно результатам исследования, проведенного в Финляндии еще в 2000 году, у пессимистов больше вероятность появления повышенного кровяного давления, чем у людей с более позитивным взглядом на мир, при этом учитывались также такие факторы, как курение, ожирение, отсутствие физической активности и злоупотребление алкоголем.


    Кроме того, результаты проведенного в 2006 году исследования показали, что у оптимистов меньше вероятность проявления вирусных симптомов, чем у пессимистов, если речь идет об одном и том же заболевании.


    Влияние позитивного отношения к жизни на здоровье этим не ограничивается. Вот еще примеры: люди, которые больше смеются, увеличивают потребление энергии и частоту сердечных сокращений на 10-20%, а люди старшего возраста с более позитивным настроем имеют больше шансов сохранить здоровье и независимый образ жизни. На этот счет существуют многочисленные теории.


    Первая из них говорит о том, что более здоровые люди имеют больше шансов на позитивный настрой, чем те, которые более подвержены различным заболеваниям. Однако оптимисты имеют больше шансов на то, чтобы вести здоровый образ жизни и формировать надежное окружение поддержки, которое связано с хорошим здоровьем. Не исключено, что оптимистично настроенные люди производят меньше гормона стресса кортизола, который уменьшает воспаление.

    Циники и интроверты имеют больше шансов пострадать от деменции

    Согласно данным исследования, проведенного в 2014 году в Швеции, люди, относящиеся с недоверием к окружающим, имеют в три раза больше шансов пострадать от деменции, чем менее цинично настроенные люди.


    "Возможно, это объясняется тем, что люди с высокой степенью циничного недоверия к другим имеют меньше шансов принимать участие в социальной жизни, чем люди с более оптимистичным типом характера, — отметила руководитель этого исследования Анна-Майя Толппанен. — Мы знаем, что социальная изоляция увеличивает риск возникновения деменции".


    Было доказано, что социальная активность, общение с другими людьми и даже просто разговоры с ними — все это может обладать защитным эффектом от деменции, поэтому вполне может быть, что люди с более мизантропическим характером более подвержены риску.

    Авторы еще одного исследования, проведенного в 2012 году, обнаружили, что депрессивные и враждебные черты характера у людей связаны со снижением умственных способностей в пожилом возрасте.


    Джек Рир, The Telegraph 

    Источник 1
    Источник 2

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