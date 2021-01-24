Ученые: кожу человека можно заставить регенерироваться

"Медицинский вестник Украины" сообщает о важном научном открытии в области регенерации тканей, позволяющем создать новые методы лечения кожных повреждений и возрастных дермальных изменений.

Недавно выявленный генетический фактор позволяет коже взрослого человека восстанавливать себя, как это делает кожа новорожденного ребенка. Открытие исследователей из Университета Вашингтона, передает Medical Express, имеет значение для лечения кожных ран, а также для предотвращения старения кожи.



В центре внимания оказался фактор транскрипции Lef1, который действует как молекулярный переключатель в коже детенышей мышей. Он контролирует формирование волосяных фолликулов в течение первой недели жизни. Переключатель в основном активируется после образования кожи и остается выключенным в тканях взрослого человека. Когда он был активирован в специализированных клетках у взрослых мышей, их кожа могла заживлять раны без образования рубцов.

Таким образом, выявленный исследователями фактор Lef1 был связан с папиллярными фибробластами, которые стоят за развитием клеток в сосочковом слое дермы. Активация Lef1 в специализированных отделах кожи взрослых мышей усиливала способность кожи регенерировать раны с уменьшением рубцевания и даже с ростом новых волосяных фолликулов.