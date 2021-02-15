"Умный корсет" - поддержка и спасение от болей в спине

"Медицинский вестник Украины" презентирует информацию о новейшей высокотехнологичной разработке французских ученых, позволяюшей существенно оптимизировать физическую реабилитацию при заболеваниях позвоночника.

Как передает The Daily Mail, инженеры представили уникальный корсет Atlas - он снимает давление, оказываемое на позвоночник, тем самым, устраняя болевые ощущения. В корсет встроены крошечные датчики и моторы, которые перемещаются, растягивая, позвоночник, облегчая боль и повышая подвижность человека. Сейчас корсет проходит испытания на 32 пациентах во Франции.



Согласно статистике, боль в пояснице - одна из самых распространенных проблем со здоровьем, от которой страдают 8 из каждых 10 взрослых в какой-то момент жизни. Причины болей разнообразны и могут включать возрастную дегенерацию или повреждение амортизирующих дисков, которые лежат между позвонками, или же воздействие на седалищный нерв.



Лечение варьируется от обезболивающих препаратов до физиотерапии и даже хирургии. Во многих случаях упражнения помогают укрепить мышцы спины, живота и ног, поддерживающие позвоночник. Но врачи констатируют: многие пациенты с болями не тренируются, опасаясь, что это усугубит их состояние (кинезиофобия). Это только ухудшает положение дел, поскольку мышцы слабеют из-за отсутствия нагрузки.



Новое высокотехнологичное устройство решает эту проблему, так как снимает давление на позвоночник, помогая пациенту двигаться более свободно. Датчики корсета обнаруживают движение и крошечные моторы начинают растягивать болезненные участки спины, уменьшая компрессию нервов. По словам разработчиков, пациент должен носить данный корсет по 60 минут во время реабилитационных сеансов. Это первое устройство, которое одновременно моментально снимает боль и позволяет свободно двигаться.