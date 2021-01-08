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    » » » Исследователи обнаружили способ улучшить обмен веществ

    Исследователи обнаружили способ улучшить обмен веществ

    08 янв 2021, 20:22    Lidia
    0 комментариев    57 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" вновь освещает аспекты научных открытий в области метаболомики в разрезе перспективного лечения ожирения и сахарного диабета.


    Международная группа исследователей установила, передает Eurek Alert, как активировать бурый жир у людей. Этот тип жировой ткани сжигает белые жировые отложения для получения тепловой энергии (термогенеза). И его активация может помочь в лечении диабета 2-го типа и ожирения.

    Традиционно бурый жир активируется холодом. Последнее исследование показало: у клеток бурого жира есть рецепторы b2-AR, которые отвечают за стимулирование процесса термогенеза. Воздействие на эти рецепторы позволяет усилить сжигание калорий, повысить чувствительность к инсулину и даже повлиять на регуляцию аппетита.

    Уже этой осенью должна начаться следующая стадия исследования - ученые попытаются активировать бурый жир препаратами, воздействующими на b2-AR, и понять, насколько будет выражена польза для людей. Далее ученые планируют протестировать метод на пациентах с сахарным диабетом.



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