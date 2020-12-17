Онкологи узнали об исключительной пользе утренних тренировок

"Медицинский вестник Украины" представляет важную информацию об оптимальном времени физических тренировок для профилактики развития онкологических заболеваний.

Новое исследование показало, что тренировки по утрам, такие как быстрая ходьба или езда на велосипеде, могут предотвратить рак. Как передает Menafn, данное открытие сделали сотрудники Барселонского института глобального здоровья. По их словам, время физической активности влияет на показатели гормонов и метаболизм пищи.



К исследованию привлекли 2800 человек. Оказалось, у тех, кто был физически активен с 8 до 10 часов утра, реже развивались опухоли простаты или молочной железы. В отчете ученых говорится: "Одной из возможных причин развития рака является нарушение режима дня и воздействия определенных внешних факторов, таких как потребление пищи и уровень освещенности. Было доказано, что регулярная физическая активность на протяжении всей жизни может снизить риск рака. И этот защитный эффект будет приносить больше пользы, когда вы занимаетесь физическими упражнениями по утрам".

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Известно: в организме синтез мелатонина осуществляется при условии пребывания человека в темноте. Это химическое вещество помогает регулировать сон и влияет на многие функции, связанные с циркадными ритмами. Мелатонин также тормозит возникновение рака. Считается, воздействие искусственного света и ночной прием пищи играют роль в развитии онкопатологии. Теперь же ученые утверждают о том, что физическая активность днем и вечером способна подавлять выработку мелатонина, тем самым, провоцируя развитие рака.