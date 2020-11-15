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    » » » Постоянный прием антирефлюксных препаратов может повышать риск развития диабета 2 типа

    Постоянный прием антирефлюксных препаратов может повышать риск развития диабета 2 типа

    15 ноя 2020, 19:09    Lidia
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    "Медицинский вестник Украины" освещает результаты масштабного американского исследования роли ингибиторов протонной помпы в развитии сахарного диабета 2-го типа. 


    Исследование, опубликованное в журнале Gut, сообщает, что прием таких препаратов, как ингибиторы протонной помпы (ИПП), может быть связан с повышенным риском развития диабета 2 типа. Поэтому авторы исследования советуют людям, принимающим антирефлюксные лекарства на протяжении 2 - х и более лет, регулярно контролировать глюкозу  крови.


    Ингибиторы протонной помпы – это препараты, использующиеся для лечения кислотного рефлюкса (отрыжки), язвы желудка и нарушения пищеварения. Они входят в десятку самых распространенных лекарств в мире. Однако их длительный прием связан с повышенным риском перелома костей, развитием хронической почечной недостаточности, желудочно-кишечными инфекциями и даже раком желудка. В 2014 году исследователи решили выяснить, есть ли связь между широким использованием ИПП и распространением диабета 2 типа, для чего они собрали данные 204 689 пациентов в возрасте от 25 до 75 лет, участвовавших в Исследованиях здоровья медицинских сестер США, которые начались в 1976 и 1989 годах, а также в когортном исследовании работников здравоохранения, которое стартовало в 1986 году. Участники этих исследований каждые 2 года обновляли информацию о состоянии своего здоровья, сообщая о новых диагностированных заболеваниях, а также о регулярном использовании ИПП (то есть 2 и более раз в неделю).


    За период наблюдения, который в среднем составлял от 9 до 12 лет, у 10 105 участников был диагностирован диабет 2 типа, при этом ежегодный абсолютный риск этого диагноза среди тех, кто регулярно принимал ИПП, был 7,44/1000 в сравнении с 4,32/1000 среди тех, кто не принимал подобные препараты. С учетом таких факторов, как высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина в крови, физическая активность и использование других лекарственных средств, вероятность развития диабета 2 типа у людей, принимающих ИПП, была на 24% выше. Причем чем дольше длился прием ИПП, тем выше она была, а с окончанием приема препарата риск снижался.


    Дальнейший анализ позволил обнаружить, что риск развития диабета у принимающих ИПП не был связан с их полом, возрастом, семейным анамнезом в отношении диабета, курением, употреблением алкоголя, рационом питания, физической активностью, уровнем холестерина в крови и регулярным приемом противовоспалительных препаратов. Однако он был выше у тех участников, кто не имел лишнего веса и имел нормальное кровяное давление.


    Растущая доказательная база позволяет предположить, что изменения в типе и количестве бактерий в желудочно-кишечном тракте могут объяснить связь между приемом ИПП и риском развития диабета 2 типа. А учитывая наличие таких побочных эффектов, врачам следует тщательно взвешивать все за и против перед назначением ИПП и рекомендовать пациентам, которые нуждаются в длительном приеме ингибиторов протонной помпы, регулярно проводить скрининг на уровень глюкозы  крови.



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