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    » » » Контактные линзы для дальтоников станут реальностью

    Контактные линзы для дальтоников станут реальностью

    09 ноя 2020, 18:06    Lidia
    0 комментариев    32 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" сообщает о создании инновационной медицинской технологии для коррекции некоторых нарушений цветового восприятия. 


    Тель-Авивский университетет представил уникальные контактные линзы для людей, страдающих дальтонизмом. Речь идет о случаях дейтераномалии - разновидности цветовой слепоты. Это отклонение чаще встречается у мужчин и связано с тем, что фоторецепторы сетчатки, отвечающие за чувствительность к зеленому цвету, реагируют на цвета из желто-красной части спектра.

    Есть очки, корректирующие цветовосприятие. Но новые линзы отличаются большим удобством. Ученые создали ультратонкий оптический элемент, подходящий для имплантации в обычные линзы. Они использовали пленку из золотых наноячеек эллиптической формы. Такая поверхность имеет особые оптические свойства. Она может нужным образом преломлять проходящие сквозь неё световые волны.

    Подобные пленки ранее применяли только на плоскости, однако израильские ученые создали технологию, позволяющую внедрять их в выпуклые контактные линзы без изменения оптических свойств пленки. Итог - элемент, одновременно корректирующий цветовосприятие и улучшающий зрение при аномалиях, проявляющихся  нарушениями фокусировки изображения на сетчатке.



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