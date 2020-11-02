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    » » » Исследование пролило свет на причины появления акне

    Исследование пролило свет на причины появления акне

    02 ноя 2020, 16:48    admin
    0 комментариев    63 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" публикует интересную информацию о недавно обнаруженной причине возникновения акне.


    Как передает ZmeScience, согласно новому исследованию Королевского колледжа Лондона, недостаточная экспрессия определенного белка в коже связана с акне. Проблемы с кожей часто возникают, когда сальные железы закупориваются и возникает воспаление. По мнению ученых, данный процесс может быть связан с белком GATA6 (экспрессируется в волосяном фолликуле).


    Ранее было показано: при «выключении» этого белка в  эпидермальных клетках, выстилающих волосяной фолликул, формируются очаги воспаления. В целях уточнения гипотезы британские исследователи изучили образцы кожи пяти здоровых добровольцев и девяти пациентов с различной степенью тяжести акне. При обследовании они обнаружили, что у здоровых людей был высокий уровень экспрессии GATA6, а при акне уровень GATA6 был снижен.

    Выводы однозначны: GATA6 участвует в нескольких физиологических процессах, которые регулируют пилосебациальную единицу (волосяной фолликул). Один из таких процессов связан с производством и дифференцировкой кератиноцитов. Это наиболее распространенные клетки во внешнем слое кожи. Более того, GATA6 модулирует иммунологические сигналы, которые влияют на воспалительные процессы, наблюдаемые при акне. Плюс, была выявлена связь экспрессии GATA6 и ретиноевой кислоты (нередко добавляют в средства против акне).

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