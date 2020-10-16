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    » » » Поддержка супруга поможет быстрее сбросить личный вес, показал эксперимент

    Поддержка супруга поможет быстрее сбросить личный вес, показал эксперимент

    16 окт 2020, 09:44    Lidia
    0 комментариев    87 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" представляет интересные факты об эффективности мотивационной поддержке супруга в программах похудения.

     

    Люди, которых поддерживает партнер, намного успешнее остальных в вопросе снижения веса, пишет The Daily Mail со ссылкой на Амстердамский университет прикладных наук. Было проведено исследование с участием 824 человек, переживших сердечный приступ.

    Добровольцы либо получали стандартную реабилитацию, либо стандартную схему плюс программу по изменению образа жизни. В итоге 411 пациентов во второй группе смогли выбрать одну из трех программ - для снижения веса, повышения физической активности или отказа от курения. Оказалось, когда супруги добровольцев присоединялись к усилиям по изменению привычек, у пациентов появлялось больше шансов на успех.

    Это в особенности касалось снижения веса - вероятность похудения за год была повышена в 2,7 раза, показали наблюдения. Но, что удивило исследователей, участие партнера не повлияло на показатели успеха, когда речь шла об отказе от сигарет и о повышении уровня физической активности. Видимо, для этих изменений требуется большей личной мотивации.



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