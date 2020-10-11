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    » » » Ученые представили необычную систему, которая поможет победить ожирение

    Ученые представили необычную систему, которая поможет победить ожирение

    11 окт 2020, 12:30    Lidia
    0 комментариев    24 просмотра

     

    Способность посредством портативного высокотехнологичного устройства изучить индивидуальный паттерн пищевого поведения и, при необходимости, скорректировать его неоптимальные варианты может явиться  базисом в  лечении избыточной массы тела и ожирения. О подобном приборе и рассказывает сегодня "Медицинский вестник Украины".


    Сенсорное ожерелье NeckSense - первая технология, позволяющая точно в пассивном режиме регистрировать пищевое поведение. Благодаря данной технологии возможно понять, как быстро люди жуют, сколько укусов делают и сколько раз их руки направляются ко рту, пишет Xinhua. Эти данные наряду с другой информацией, такой как частота сердечных сокращений, помогут ученым понять, что приводит к перееданию или проблемному пищевому поведению.

    Данные также будут включать в себя информацию о силе голода, сытости, психологическом состоянии человека вроде наличия депрессии или тревожности. Пользователь также сможет загружать фотографии своей еды через приложение для смартфона. Система включает крошечную камеру в виде кулона, который висит на цепочке с сенсорами.

    Было проведено первичное испытание системы с участием 20 добровольцев. И оно показало: сенсоры точно определяли действия человека и основные биологические показатели. В ближайшее время разработчики планируют протестировать NeckSense вместе с несколькими другими носимыми устройствами с привлечением 60 добровольцев, страдающих ожирением.



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