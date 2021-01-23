Европейские исследователи сообщили о появлении нового вида коронавируса

"Медицинский вестник Украины" обращает внимание читателей на появлении новой разновидности коронавируса, помимо ответственного за текущую пандемию COVID - 19.

По данным исследователей, болезнь под кодовым названием 20A.EU1 уже успела распространиться на территории 12 стран Евросоюза, а также в Гонконге и Новой Зеландии.

Международная группа учёных из Испании и Швейцарии сообщила о появлении нового вида коронавируса под кодовым названием 20A.EU1. Его впервые обнаружили в июне, а сегодня он уже успел распространиться на территории 14 стран.

По данным предварительной версии исследования, опубликованной на портале medRxiv, первые случаи заражения были зафиксированы у сельхозрабочих в автономных сообществах Каталонии и Арагоны в июне, после чего болезнь распространилась на Валенсию, а оттуда и на всю Испанию. Уже к июлю количество пациентов с 20A.EU1 в стране от всего числа заражённых составило 40 процентов.

В дальнейшем вспышки новой «версии» вируса произошли в Швейцарии, Ирландии и Великобритании, где процент заражённых составил от 40 до 70 процентов коронавирусного континуума. Высокие показатели распространения 20A.EU1 были также отмечены в Норвегии, Франции, Нидерландах и Латвии. Позже о появлении данного вируса, но с меньшим количеством инфицированных, сообщили медицинские службы Бельгии, Германии, Гонконга, Италии, Новой Зеландии и Швеции.

Исследователи отметили, что стремительному распространению новой модификации вируса поспособствовало ослабление ограничений и несоблюдение мер социального дистанцирования в течение летнего периода. О возможных последствиях распространения новой формы коронавируса пока что не сообщается.