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    » » Европейские исследователи сообщили о появлении нового вида коронавируса

    Европейские исследователи сообщили о появлении нового вида коронавируса

    23 янв 2021, 12:16    Lidia
    0 комментариев    23 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" обращает внимание читателей на появлении новой разновидности коронавируса, помимо ответственного за текущую пандемию COVID - 19.


    По данным исследователей, болезнь под кодовым названием 20A.EU1 уже успела распространиться на территории 12 стран Евросоюза, а также в Гонконге и Новой Зеландии.


    Международная группа учёных из Испании и Швейцарии сообщила о появлении нового вида коронавируса под кодовым названием 20A.EU1. Его впервые обнаружили в июне, а сегодня он уже успел распространиться на территории 14 стран.


    По данным предварительной версии исследования, опубликованной на портале medRxiv, первые случаи заражения были зафиксированы у сельхозрабочих в автономных сообществах Каталонии и Арагоны в июне, после чего болезнь распространилась на Валенсию, а оттуда и на всю Испанию. Уже к июлю количество пациентов с 20A.EU1 в стране от всего числа заражённых составило 40 процентов.


    В дальнейшем вспышки новой «версии» вируса произошли в Швейцарии, Ирландии и Великобритании, где процент заражённых составил от 40 до 70 процентов коронавирусного континуума. Высокие показатели распространения 20A.EU1 были также отмечены в Норвегии, Франции, Нидерландах и Латвии. Позже о появлении данного вируса, но с меньшим количеством инфицированных, сообщили медицинские службы  Бельгии, Германии, Гонконга, Италии, Новой Зеландии и Швеции.


    Исследователи отметили, что стремительному распространению новой модификации вируса поспособствовало ослабление ограничений и несоблюдение мер социального дистанцирования в течение летнего периода. О возможных последствиях распространения новой формы коронавируса пока что не сообщается.


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