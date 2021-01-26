Уникальный тест находит людей с COVID-19 примерно за минуту

В разгар пандемии COVID-19 особое значение приобретает экспресс – диагностика, о чем и рассказывает сегодня "Медицинский вестник Украины".

Как передает The Daily Mail, сингапурская компания Breathonix создала портативный анализатор дыхания, который может выявить коронавирус менее чем за минуту. Разработчики утверждают: точность теста доходит до 90%, что доказал эксперимент с 180 добровольцами. Ложноположительный результат имеет место только в 5% случаев (верный отрицательный результат был показан в 95% случаев).



Анализатор детектирует летучие органические соединения (ЛОС) - химические вещества в дыхании человека, которые выделяются пораженными вирусом клетками. В ближайшее время ученые планируют проверить анализатор на большем количестве добровольцев. Коммерческая версия теста обещает быть дешевле ПЦР-тестов. К тому же, для проведения анализа дыхания не требуется специально обученный персонал.



Однако, не исключено, что максимально чувствительный ПЦР-тест все же понадобится для окончательного подтверждения результатов. В системе, напоминающей алкотестер, используются одноразовые насадки для предотвращения перекрестного загрязнения. Утверждается, что результаты выдаются в течение 60 секунд.



Аналогичный тестер, хотя и не портативный, проходит испытания в больнице во Франции. Но эксперты предупреждают, что система может быть слишком дорогостоящей для широкого применения. А в Израиле создатели небольшого анализатора дыхания говорят, что тот может выдать результаты за 30 секунд. NanoScent, компания, производящая тестовые наборы, заявила: ее испытания системы поиска живого вируса обеспечивают точность до 85%. В свою очередь, сотрудники университетов Нортумбрии и Тасмании также разрабатывают анализатор дыхания.