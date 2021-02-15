К чему может привести ношение маски с неприкрытым носом

"Медицинский вестник Украины" делится с читателями актуальнейшей информацией, призванной уберечь человека от возможных ошибок индивидуальной защиты в условиях пандемии COVID-19

Практически с самого начала пандемии COVID-19, не оставляющей нас в покое в течение всего этого года, одной из основных рекомендаций ВОЗ по сдерживанию распространения заболевания, помимо социальной дистанции, было ношение медицинских масок.

Но даже сегодня, спустя много месяцев после начала пандемии, некоторые люди продолжают носить маски с неприкрытым носом, считая свой долг по обеспечению безопасности себя и окружающих выполненным. Но, к сожалению, это ощущение является ложным. Разберём, почему это так.

Ещё в апреле этого года международная группа исследователей определила , что нос является ключевой точкой внедрения в организм для SARS-CoV-2. Их работа, опубликованная в журнале Nature Medicine, объяснила, что носовые клетки содержат высокий уровень белков ACE2 и TMPRSS, к которым присоединяется коронавирус, чтобы попасть в организм человека.

По данным учёных, именно игнорирование правил ношения масок могло стать одной из причин стремительного распространения COVID-19 в начале пандемии, до массового введения режима самоизоляции. Ну а сегодня, в условиях практической полной отмены ограничений, ношение защиты является одним из главных способов предотвратить передачу инфекции между людьми.

История с изучением слизистой полости носа как потенциальной зоны распространения COVID-19 получила своё продолжение в июле, когда другая группа учёных выяснила , что носовые клетки являются одной из самых «плодородных» инфекционных точек для всей дыхательной системы.

В рамках своей работы июльская группа нанесла на карту поверхностные рецепторы в дыхательных путях, чтобы определить, в каких областях содержится больше всего белков ACE2. Как результат, учёные определили, что самые высокие концентрации этих белков находятся в слизистой носовой полости, а не в лёгких, как можно было бы предположить.

Таким образом, игнорирование правил ношения маски сегодня приводит к тому, что человек получает ложное чувство защищённости, подвергая себя ещё большему риску, чем раньше. Какой из этого можно сделать вывод? Носите маски, закрывая нос, не подвергайте себя и окружающих дополнительной опасности, и тогда мы с большей вероятностью сможет вскоре забыть ситуацию с пандемией коронавируса как страшный сон.