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    Учёные назвали наименее подверженную коронавирусу группу крови

    15 фев 2021, 14:17    Lidia
    0 комментариев    37 просмотров
     
    В условиях прогрессирования пандемии COVID-19 особенно актуально информационное освещение изучения SARS CoV2 и поиска эффективных методов  борьбы медицины всего мира с этой опасной инфекцией. "Медицинский вестник Украины" сообщает об интересном открытии исследователей из Дании и Канады.

    Международная группа исследователей выяснила, что обладатели первой группы крови (AB0) наименее подвержены риску заражения коронавирусом и развитию тяжёлой формы болезни. Описывающая это открытие работа вышла в научном журнале Blood Advances.


    В рамках проведённого исследования учёные из Дании и Канады изучили данные о тестах на коронавирус и личных характеристиках 473 тысяч пациентов. Сопоставив информацию о группе крови и результатах тестирования, специалисты пришли к выводу, что пациенты с первой группой крови реже всего  сталкиваются c риском заразиться COVID-19.


    Продолжив изучение этой корреляции, учёные исследовали личные данные 95 пациентов из Канады, заболевших COVID – 19 в  тяжёлой форме. Сравнение показало, что люди со второй и четвёртой группой крови чаще всего сталкивались с необходимостью перехода на искусственную вентиляцию лёгких, а также на диализ из-за почечной недостаточности. Кроме того, такие пациенты обладали большим риском тяжёлого поражения органов в ходе болезни.



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