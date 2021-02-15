Учёные назвали наименее подверженную коронавирусу группу крови

Международная группа исследователей выяснила, что обладатели первой группы крови (AB0) наименее подвержены риску заражения коронавирусом и развитию тяжёлой формы болезни. Описывающая это открытие работа вышла в научном журнале Blood Advances.

В рамках проведённого исследования учёные из Дании и Канады изучили данные о тестах на коронавирус и личных характеристиках 473 тысяч пациентов. Сопоставив информацию о группе крови и результатах тестирования, специалисты пришли к выводу, что пациенты с первой группой крови реже всего сталкиваются c риском заразиться COVID-19.

Продолжив изучение этой корреляции, учёные исследовали личные данные 95 пациентов из Канады, заболевших COVID – 19 в тяжёлой форме. Сравнение показало, что люди со второй и четвёртой группой крови чаще всего сталкивались с необходимостью перехода на искусственную вентиляцию лёгких, а также на диализ из-за почечной недостаточности. Кроме того, такие пациенты обладали большим риском тяжёлого поражения органов в ходе болезни.