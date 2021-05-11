Одна из перспективных вакцин против COVID-19 показала свою эффективность и безопасность

В продолжении традиции информирования читателей о новостях в борьбе с пандемией COVID-19,"Медицинский вестник Украины" вновь фокусирует внимание на клинических испытаниях одной из перспективных вакцин.

В Великобритании и Бразилии проводятся испытания новой вакцины AstraZeneca против коронавируса, имеющей рабочее название AZD1222. Были обнародованы положительные промежуточные результаты клинических исследований. Что важно, факты серьезных побочных реакций не подтвердились. Вакцина AZD1222 хорошо переносилась участниками испытаний при введении в обеих дозировках.



Один режим введения предполагал, что добровольцам сначала вводили половину дозы вакцины, а месяц спустя - полную дозу. В этом случае вакцинация давала 90%-ю эффективность. Второй режим введения: добровольцам с разницей в месяц вводились две полные дозы вакцины, что давало эффективность в 62%. Сводный анализ двух режимов дозирования говорит об эффективности вакцины в 70%.



Разработчики подчеркивают: применение самого эффективного режима дозирования позволит привить больше людей, одновременно сохранив запланированные объемы производства. Компания AstraZeneca рассчитала мощности для производства около 3 миллиардов доз вакцины. Вакцина хранится полгода при температуре 2-8 ℃.