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    » » Определён новый фактор, удваивающий риск смерти от коронавируса

    Определён новый фактор, удваивающий риск смерти от коронавируса

    16 дек 2020, 15:09    Lidia
    0 комментариев    89 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" сообщает об открытии нового фактора риска летальности при COVID-19. Им оказалась хроническая болезнь почек.


    Учёные из Имперского колледжа Лондона выяснили, что наличие почечной недостаточности при заражении в два раза увеличивает риск смерти от COVID-19. Подтверждающая выводы исследователей работа вышла в журнале Anaesthesia.


    Изучая историю болезни и состояние здоровья попавших в реанимацию 372 пациентов с коронавирусом учёные обнаружили, что 216 из них страдали от проблем с почками, которые проявлялись у них как до, так и после заражения. В ходе наблюдений 107 человек (около 50 процентов) из этой группы скончались, в то время как среди пациентов, не имевших болезни почек, смертность составила всего 21 процент, или 32 человека.


    Таким образом исследователи пришли к выводу о том, что почечная недостаточность при заболевании COVID-19 в два раза увеличивает смертность пациентов. Причины такого явления для учёных пока что остаются загадкой. По одной из теорий, такая корреляция может быть связана с тем, что вирус поражает не только лёгкие. Другое же предположение основывается на том, что медики используют слишком токсичные лекарства.



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