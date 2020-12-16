Определён новый фактор, удваивающий риск смерти от коронавируса

"Медицинский вестник Украины" сообщает об открытии нового фактора риска летальности при COVID-19. Им оказалась хроническая болезнь почек.

Учёные из Имперского колледжа Лондона выяснили, что наличие почечной недостаточности при заражении в два раза увеличивает риск смерти от COVID-19. Подтверждающая выводы исследователей работа вышла в журнале Anaesthesia.

Изучая историю болезни и состояние здоровья попавших в реанимацию 372 пациентов с коронавирусом учёные обнаружили, что 216 из них страдали от проблем с почками, которые проявлялись у них как до, так и после заражения. В ходе наблюдений 107 человек (около 50 процентов) из этой группы скончались, в то время как среди пациентов, не имевших болезни почек, смертность составила всего 21 процент, или 32 человека.

Таким образом исследователи пришли к выводу о том, что почечная недостаточность при заболевании COVID-19 в два раза увеличивает смертность пациентов. Причины такого явления для учёных пока что остаются загадкой. По одной из теорий, такая корреляция может быть связана с тем, что вирус поражает не только лёгкие. Другое же предположение основывается на том, что медики используют слишком токсичные лекарства.