Кардиохирурги Украины спасают тысячи человеческих жизней

Зоя Демченко. г.Херсон





«Медицинский вестник Украины», №4, апрель 2013 г.

Ежегодно на Украине от сердечно-сосудистых заболеваний умирают от 440 тыс. до 450 тыс. человек. Именно эти болезни на 66% определяют уровень общей смертности в нашей стране. В борьбу с ними активно включились и практические врачи, и ведущие ученые-медики. Среди них Борис Михайлович Тодуров, доктор медицинских наук, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, профессор, директор Киевского центра сердца, главный кардиохирург Министерства здравоохранения Украины, который недавно побывал на Херсонщине.Деятельность Бориса Тодурова многогранна: диагностика и лечение врожденных пороков сердца, в т.ч. у детей; ишемической болезни сердца, пороков клапанов сердца и опухолей; трансплантация сердца, а также лечение тромбоэмболий легочной артерии, аритмий сердца. Он проводит уникальные операции не только в Киеве, но и нередко выезжает за границу — в Египет, Турцию, Ирак и другие страны Востока.Борис Тодуров в регионах Украины ведет консультативно-диагностические приемы, выполняет оперативные вмешательства на сердце.В Херсоне, в поликлинике областной клинической больницы, Борис Михайлович консультировал взрослых и детей; осмотрел мальчика, которому ранее была сделана пересадка сердца; познакомился с работой лечебных учреждений Херсона, которые занимаются хирургическим и интервенционным лечением болезней сердца.В Центре диагностики больницы на встречу с ведущим кардиохирургом страны собрались кардиологи, хирурги, терапевты, педиатры,семейные врачи. Большой интерес у слушателей вызвала лекция «Новые технологии в кардиохирургии», которую прочел Борис Тодуров. Он рассказал о Киевском городском центре сердца, который имеет Европейский сертификат качества, об уникальныхоперациях и пересадках сердца — все четыре пациента выжили после операции, двое живут до сих пор. Здесь функционируют пять операционных, укомплектованных современным оборудованием; в реанимационных отделениях 24 места для взрослых и 12 — для детей. Лечатся в центре и больные из Западной Европы.Но не менее важна и подготовка кадров. Ни в одном медицинском вузе страны нет кафедры кардиохирургии. Это очень волнует главного кардиохирурга Минздрава. На встрече с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, в которой также приняли участие Президент АМН Украины Андрей Сердюк, директор НИИ кардиологии проф. Геннадий Кнышов, руководитель Всеукраинского детскогонаучно-практического центра проф. Илья Емец обсуждались вопросы развития кардиохирургической службы.В Украине от сердечно-сосудистых заболеваний умирает в два раза больше людей, чем в Западной Европе. Ситуация критическая, создается угроза национальной безопасности. Для снижения смертности и инвалидности необходимы кардинальные меры. Борис Тодуров изложил свою точку зрения, предложил конкретные меры. Он уверен: кардиохирурги Украины могут спасти тысячи человеческих жизней. Основные кардиоцентры сосредоточены в столице, нужна децентрализация. Необходимо создать пять крупныхмежрегиональных кардиохирургических центров (Донецк, Львов, Харьков, Одесса, Симферополь), чтобы приблизить специализированную помощь к пациентам. Кроме того, каждый областной центр должен иметь свое отделение кардиохирургии, где бы проводились операции с искусственным кровообращением.В Украине 480 кардиологических отделений, 100 инфарктных, но не всегда медицинская помощь оказывается эффективной.Если правильно лечить, смертность может снизиться в два раза. Нужно пересмотреть стандарты лечения, которые уже устарели, и утвердить новые. Должна быть юридическая ответственность за лечение больных. Важно также рационально использовать полученное оборудование, которое стоит недешево.МЗ Украины много внимания уделяет лечению и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Если в 2011 году было выделено 90 млн. грн, в 2012 г. – 204 млн., то в текущем году государство выделило на расходные материалы 262 млн. грн.Борис Тодуров высоко оценил работу херсонских врачей, которые выполняют операции практически на всей сердечно-сосудистой системе, в т.ч. и на открытом сердце с применением аппарата искусственного кровообращения. Но таких операций пока недостаточно. От 100 до 200 операций в год с применением искусственного кровообращения – таковы возможности областной клинической больницы, рассказывает заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии больницы кандидат медицинских наук Юрий Спирин. Это – лечение различных пороков клапанов сердца, врожденных пороков, ишемической болезни, опухолей сердца.Главная больница Таврического края, которая имеет немалый опыт, должна развиваться как медучреждение третьего уровня оказания специализированной помощи. Подготовленные кадры для этого есть, но для областной клинической больницы приобретение нового ангиографа жизненно необходимо, а новые стандарты лечения уже не за горами. Решение этого вопроса зависит от местныхорганов власти, Департамента здравоохранения ОГА, МЗ Украины. Кардиохирурги и их пациенты надеются, что оно будет положительным.