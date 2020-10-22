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    » » » Кардиологи поставили под вопрос пользу "хорошего холестерина"

    Кардиологи поставили под вопрос пользу "хорошего холестерина"

    22 окт 2020, 15:37    Lidia
    0 комментариев    73 просмотра

     

    Атеросклеротические кардиоваскулярные заболевания ежегодно уносят жизни более 4 миллионов европейцев и являются проблемой чрезвычайной важности, напоминает "Медицинский вестник Украины".


    Принято считать, что липопротеины низкой плотности ("плохой холестерин") повреждает стенки кровеносных сосудов и способствует накоплению жировых отношений в сосудах. Это грозит сердечными приступами и инсультами, сообщает The Daily Mail. Напротив, липопротеины высокой плотности ("хороший холестерин") убирают отложения и переносят в печень, где происходит их обработка и удаление из тела.

    Ранее проводившиеся исследования говорят, что высокий уровень "хорошего холестерина" снижает риск сердечного приступа и наоборот. Однако последние работы исследователей из США и Великобритании показывают: все не так однозначно. Есть основания полагать, что высокий уровень этого холестерина грозит фатальными проявлениями ишемической болезни сердца.

    Согласно официальным рекомендациям, общий уровень холестерина в 5,18 ммоль на литр или более считается фактором риска. Однако нет рекомендаций, касающихся предельных физиологических концентраций "хорошего холестерина". Последние исследования предлагают установить верхнюю границу в 1,4 ммоль на литр. Причем, нет потенциальной специфической терапии, снижающей уровень  холестерина липопротеинов высокой плотности.

    Холестерин жизненно важен для целого ряда клеточных функций. Его разные типы различаются по структуре и размеру. Также влияние холестерина отличается в зависимости от возраста человека и  генетической предрасположенности к развитию атеросклероза.

    Источник 1
    Источник 2

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