Кардиологи поставили под вопрос пользу "хорошего холестерина"

Атеросклеротические кардиоваскулярные заболевания ежегодно уносят жизни более 4 миллионов европейцев и являются проблемой чрезвычайной важности, напоминает "Медицинский вестник Украины".

Принято считать, что липопротеины низкой плотности ("плохой холестерин") повреждает стенки кровеносных сосудов и способствует накоплению жировых отношений в сосудах. Это грозит сердечными приступами и инсультами, сообщает The Daily Mail. Напротив, липопротеины высокой плотности ("хороший холестерин") убирают отложения и переносят в печень, где происходит их обработка и удаление из тела.



Ранее проводившиеся исследования говорят, что высокий уровень "хорошего холестерина" снижает риск сердечного приступа и наоборот. Однако последние работы исследователей из США и Великобритании показывают: все не так однозначно. Есть основания полагать, что высокий уровень этого холестерина грозит фатальными проявлениями ишемической болезни сердца.



Согласно официальным рекомендациям, общий уровень холестерина в 5,18 ммоль на литр или более считается фактором риска. Однако нет рекомендаций, касающихся предельных физиологических концентраций "хорошего холестерина". Последние исследования предлагают установить верхнюю границу в 1,4 ммоль на литр. Причем, нет потенциальной специфической терапии, снижающей уровень холестерина липопротеинов высокой плотности.



Холестерин жизненно важен для целого ряда клеточных функций. Его разные типы различаются по структуре и размеру. Также влияние холестерина отличается в зависимости от возраста человека и генетической предрасположенности к развитию атеросклероза.