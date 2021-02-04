Учёные создали сердечный биоклапан с неограниченным сроком работы

"Медицинский вестник Украины" информирует об инновационной технологической разработке российских ученых.

Российские исследователи из компании «Кардиотехника» и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН создали первый в мире сердечный биоклапан, имитирующий структуру живой ткани.

В состав импланта вошли стент, синтетическая обшивка и биоматериал, благодаря чему новая разработка оказалась не подвержена износу и воспалениям. В теории это говорит о том, что клапан может быть использован без каких-либо замен на протяжении всей жизни. При этом пациенту не придётся даже принимать препараты, препятствующие образованию тромбов.

На сегодняшний день разработка прошла первые проверки на имитирующих работу сердца стендовых образцах и получила грант на своё дальнейшее развитие. О сроках реализации проекта и планах на распространение импланта учёные пока что не сообщили.