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    » » » Учёные создали сердечный биоклапан с неограниченным сроком работы

    Учёные создали сердечный биоклапан с неограниченным сроком работы

    04 фев 2021, 17:26    Lidia
    0 комментариев    41 просмотр

     

    "Медицинский вестник Украины" информирует об инновационной технологической разработке российских ученых.


    Российские исследователи из компании «Кардиотехника» и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН создали первый в мире сердечный биоклапан, имитирующий структуру живой ткани.


    В состав импланта вошли стент, синтетическая обшивка и биоматериал, благодаря чему новая разработка оказалась не подвержена износу и воспалениям. В теории это говорит о том, что клапан может быть использован без каких-либо замен на протяжении всей жизни. При этом пациенту не придётся даже принимать препараты, препятствующие образованию тромбов.


    На сегодняшний день разработка прошла первые проверки на имитирующих работу сердца стендовых образцах и получила грант на своё дальнейшее развитие. О сроках реализации проекта и планах на распространение импланта учёные пока что не сообщили.



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