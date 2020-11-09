Единого показателя частоты нормального сердечного ритма не существует, информируют ученые

"Медицинский вестник Украины" рассказывает об исследовании частоты сердечных сокращений у здоровых людей.

Ритм сердцебиения человека в состоянии покоя довольно постоянен, но он может сильно разниться между людьми - отличие доходит до 70 ударов в минуту, пишет Medical Express со ссылкой на Институт Скриппса. В рамках исследования ученые опирались на данные носимых мониторов - кардиосенсоров (использовались в среднем 320 дней почти 92500 добровольцами). Удалось собрать общую статистику почти за 33 миллиона дней.



Эксперты анализировали вариации частоты сердечных сокращений в состоянии покоя, а также учитывалась информация людей с различными особенностями. Анализ показал: средняя частота сердечных сокращений одного человека может отличаться на 70 ударов в минуту от нормальной частоты другого человека. Причем, возраст, пол, индекс массы тела, продолжительность сна соотносились менее чем с 10% наблюдаемых различий между людьми.



Исследователи также наблюдали определенную закономерность. Фиксировались немного более высокие значения в январе и немного сниженные в июле. Эксперты также обнаружили, что некоторые люди могут иногда иметь короткие периоды, когда их пульс в состоянии покоя отличается на 10 или более ударов в минуту от их нормального диапазона.