Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Уровень железа в крови может быть ключевым фактором замедления старения
Новости / Фармновости
09 авг 2020, 12:20
Уровень железа в крови может быть ключевым фактором замедления старения
  "Медицинский вестник Украины" вновь освещает перспективы научного поиска...
12:07 В ВОЗ назвали опасность уличного шума Новости / Новости дня
11:34 Що таке глаукома? Причини розвитку та рекомендації Минздрав Украины / Советы врача
11:18 Чи існує закислення організму і що треба знати про лужну дієту Минздрав Украины / Гигиена питания
20:02 Индийские ученые возможно приблизились к изобретению эффективного лекарства от остеоартрита Фармновости / Новые технологии
19:54 Отруєння грибами: профілактика та перша допомога Минздрав Украины / Врач - пациенту / Гигиена питания
14:46 Що треба знати про кавуни і як їх краще споживати Минздрав Украины / Врач - пациенту / Гигиена питания
14:40 Ива – потенциальный союзник в борьбе с раком Новости / Пишут, что...
13:43 7 міфів про грудне вигодовування Новости дня / Минздрав Украины / Детство
22:41 Обнаружены клетки, которые могут способствовать увеличению потребления пищи Пишут, что... / Гигиена питания
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
  • Новости дня / Пишут, что... / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Здоровье с точки зрения эволюции: почему мы не перестаём болеть
  • Колонка редактора  Ожирение сильно влияет на мозг человека
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Ученые определили ключевой фактор развития гипертрофии миокарда

    Ученые определили ключевой фактор развития гипертрофии миокарда

    09 авг 2020, 12:00    Lidia
    0 комментариев    23 просмотра

     

    Гипертрофия миокарда развивается из-за воздействия различных факторов, в частности, вследствие перегрузки сердца повышенным артериальным давлением. Существующие методы лечения отличаются недостаточной эффективностью в блокировании гипертрофического процесса и негативного ремоделинга миокарда, что в итоге приводит к развитию и прогрессированию сердечной недостаточности, инвалидизации и летальному исходу.


    В новом исследовании ученые определили ключевой молекулярный регулятор, известный как FoxO1, активирующий широкий спектр сердечных генов и стимулирующий процессы гипертрофии.

    «FoxO1 является основным фактором, который регулирует гены, участвующие в метаболизме и росте, — подчеркнул автор исследования. — Его активность в сердечных тканях разнонаправлена, будучи поочередно связана со стимуляцией и угнетением клеточного роста, что приводит к неопределенности конечного эффекта».


    В новом исследовании ученые исследовали FoxO1 с помощью анимальной модели (мыши с искусственным  сужением аорты). В результате перегрузки артериальным давлением и стресса достигалась примерная имитация гипертрофии миокарда у людей с гипертонической болезнью. Ученые провели геномный анализ тканей сердца животных в поисках областей, где FoxO1 связывается с ДНК и активирует либо блокирует гены.

    Анализ полученных данных показал, что FoxO1 широко связывается с генами в сердце, особенно  во время прогрессирования гипертрофии, тогда как потеря экспрессии FoxO1  оказывала тормозящий эффект на патологические изменения клеток при повышенном артериальном давлении.


    Данное исследование способно открыть новые перспективы   принципиально инновационного подхода к лечению гипертонической болезни с использованием корректирующих генетических методик, – прим. "Медицинского вестника Украины".



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    НЕБИЛЕТ® (NEBILET)
    Лекарственные препараты / КАРДИОЛОГИЯ. АНГИОЛОГИЯ
    14 июн 2012, 16:34    0 комментариев
    НЕБИЛЕТ® (NEBILET)
    Форма выпуска, состав и упаковка Таблетки   №14. небиволола гидрохлорид    5.45 мг, в т.ч....
    Подробнее...
    Как защитить себя от гриппа?
    Как защитить себя от гриппа? 04 ноя 2008, 14:41
    Журнал реєстрації виданих (отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (147-1/o)
    Журнал реєстрації виданих (отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (147-1/o) 12 янв 2013, 17:37
    Пневмония под Нововоронежем «уложила» уже 45 человек
    Пневмония под Нововоронежем «уложила» уже 45 человек 18 окт 2013, 16:53
    Кровать Мигун от официального дилера, проблемы со спиной не будут больше беспокоить
    Кровать Мигун от официального дилера, проблемы со спиной не будут больше беспокоить 19 дек 2010, 17:13
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой