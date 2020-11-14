Орехи - спасение от сердечно-сосудистых недугов

Medvestnik.com вновь напоминает о пользе употребления грецких орехов.





Как отмечает Medical Dialogues, регулярное употребление орехов связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний у людей в возрасте 60-70 лет. Положительный эффект связывают со способностью орехов уменьшать показатели воспаления, говорят эксперты Клинической больницы Барселоны и Университета Лома-Линда. В рамках исследования учитывались данные более 600 здоровых пожилых людей, которые потребляли от 30 до 60 граммов грецких орехов в день в течение двух лет, или орехи не потребляли вовсе.



Оказалось, у потреблявших орехи отмечалось значительное уменьшение воспаления (концентрация маркеров воспаления в крови снижалась до 11,5%). Из 10 хорошо известных воспалительных маркеров шесть были значительно снижены благодаря орехам. Среди этих маркеров - интерлейкин-1β, мощный провоспалительный цитокин, фармакологическая инактивация которого, связана со снижением частоты развития ишемической болезни сердца.



Хроническое воспаление, подчеркивают ученые, является критическим фактором в развитии и прогрессировании атеросклероза, основной причины сердечных приступов и инсультов. Таким образом, тяжесть атеросклероза во многом зависит от хронического воспаления, а изменение диеты и образа жизни является ключом к изменению и этого процесса. Грецкие орехи содержат оптимальное сочетание основных питательных веществ - омега-3 альфа-линоленовой кислоты и полифенолов, помогающих бороться с воспалением.