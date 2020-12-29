Врачи опробовали новую схему лечения сердечной недостаточности

"Медицинский вестник Украины" рассказывает о новых успехах в лечении тяжелых форм сердечной недостаточности.

Как передает Medical Express, новые методы лечения сердечной недостаточности могут потенциально обратить вспять структурные повреждения сердца, позволяя органу со временем регенерироваться. Университет Юты призывает использовать лекарства для лечения сердечной недостаточности одновременно с желудочковым вспомогательным устройством. Это насос, поддерживающий работу сердца и заменяющее правый или левый желудочек. Его используют пациенты с сердечной недостаточностью до трансплантации или, если трансплантация невозможна.



Помпа снижает нагрузку на сердце. Использование ее в течение ограниченного периода позволяет органу отдохнуть, выиграть время, за которое орган может реконструировать свои поврежденные структуры. Так происходит "обратное ремоделирование" и функция сердца улучшается до такой степени, что можно удалить помпу.



Подход опробовали на добровольцах. К исследованию привлекли 40 пациентов с прогрессирующей сердечной недостаточностью в возрасте от 18 до 59 лет. Всем им имплантировали помпу. 19 пациентов лечились, согласно новому протоколу (помпа плюс лекарства от сердечной недостаточности). И у этой группы пациентов фиксировались улучшения состояния сердечно-сосудистой системы, что позволило удалить помпу. 90% этих пациентов были все еще живы через год после удаления помпы, а 77% выжили и чувствовали себя очень хорошо через три года.