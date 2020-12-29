Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Врачи опробовали новую схему лечения сердечной недостаточности
Пишут, что... / Кардиология
29 дек 2020, 20:35
Врачи опробовали новую схему лечения сердечной недостаточности
  "Медицинский вестник Украины" рассказывает о новых успехах в лечении...
20:32 Ученые открыли новый способ блокирования развития злокачественных новообразований Новости / Новости дня
13:47 В сша одобрен препарат Убрелви (Уброгепант) компании Allergan для лечения мигрени Новости / Фармновости
13:13 Для ацетилсалициловой кислоты найдена новая область применения? Фармновости / Коронавирус / Калейдоскоп
21:00 Ученые заявили о новой стадии эволюции человека Новости / Пишут, что...
20:58 Пандемия COVID-19: выявлен второй путь проникновения коронавируса в клетки, делающий его агрессивнее предшественников Новости дня / Коронавирус
12:09 Лекарство против низкорослости. Что о нем известно Фармновости / Красота и здоровье
11:02 Найден способ быстро уничтожить коронавирус Новости дня / Коронавирус
21:20 В США одобрен новый препарат для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола Фармновости / Вспышка вируса Эболы / Инфекционный контроль
21:15 Астма и пищевые аллергии в детстве связаны с повышенным риском развития синдрома раздраженного кишечника Новости / Пишут, что...
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Врачи опробовали новую схему лечения сердечной недостаточности

    Врачи опробовали новую схему лечения сердечной недостаточности

    29 дек 2020, 20:35    Lidia
    0 комментариев    34 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" рассказывает о новых успехах в лечении тяжелых форм сердечной недостаточности.


    Как передает Medical Express, новые методы лечения сердечной недостаточности могут потенциально обратить вспять структурные повреждения сердца, позволяя органу со временем регенерироваться. Университет Юты призывает использовать лекарства для лечения сердечной недостаточности одновременно с желудочковым вспомогательным устройством. Это насос, поддерживающий работу сердца и заменяющее правый или левый желудочек. Его используют пациенты с сердечной недостаточностью до трансплантации или, если трансплантация невозможна.

    Помпа снижает нагрузку на сердце. Использование ее в течение ограниченного периода позволяет органу отдохнуть, выиграть время, за которое орган может реконструировать свои поврежденные структуры. Так происходит "обратное ремоделирование" и функция сердца улучшается до такой степени, что можно удалить помпу.

    Подход опробовали на добровольцах. К исследованию привлекли 40 пациентов с прогрессирующей сердечной недостаточностью в возрасте от 18 до 59 лет. Всем им имплантировали помпу. 19 пациентов лечились, согласно новому протоколу (помпа плюс лекарства от сердечной недостаточности). И у этой группы пациентов фиксировались улучшения состояния сердечно-сосудистой системы, что позволило удалить помпу. 90% этих пациентов были все еще живы через год после удаления помпы, а 77% выжили и чувствовали себя очень хорошо через три года.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Пластическая хирургия обновляет, омолаживает, поднимает жизненный тонус
    Статьи / Красота и здоровье
    02 июл 2014, 19:41    0 комментариев
    Пластическая хирургия обновляет, омолаживает, поднимает жизненный тонус
    К разряду медицинских учреждений, в которых проводятся реконструктивный и эстетический виды пластических операций с...
    Подробнее...
    В поликлиниках Томска прошли Дни открытых дверей
    В поликлиниках Томска прошли Дни открытых дверей 05 мар 2008, 14:31
    КЛЕКСАН® (CLEXANE®)
    КЛЕКСАН® (CLEXANE®) 20 июл 2012, 16:48
    Госдепартамент США снял ограничения, запрещавшие ВИЧ-инфицированным людям работать дипломатами
    Госдепартамент США снял ограничения, запрещавшие ВИЧ-инфицированным людям работать дипломатами 18 фев 2008, 18:00
    Американская вакцина против рака еще не скоро появится на российском рынке - Росздравнадзор
    Американская вакцина против рака еще не скоро появится на российском рынке - Росздравнадзор 09 апр 2008, 18:16
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой