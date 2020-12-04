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    » » » Впервые создан атлас клеток сердца человека

    Впервые создан атлас клеток сердца человека

    04 дек 2020, 14:06    Lidia
    0 комментариев    23 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" информирует о результатах фундаментального исследования в областях биологии и медицины.


    Human Cell Atlas - это сборник карт, на которых показаны почти 500000 клеток и определены функции каждой из них. По словам специалистов Медицинского института Говарда Хьюза, исследование клеток сердца затруднено по многим причинам - у животных и у людей сердца отличаются, а вырастить  клетки в лаборатории сопряжено со значительными сложностями. Собранная база данных должна стать справочным пособием для медицинских работников.

    Эксперты использовали замороженные клетки 14 здоровых человеческих сердец. Они определили индивидуальные характеристики каждой сердечной клетки, а потом нанесли проанализированные клетки на карту, привязав к одной из шести областей органа. Сообщается, что исследовались в клетках уровни РНК с помощью флуоресцентных маркеров. Это позволило определить молекулярные особенности работы каждой клетки, в том числе – синтеза специфических протеинов. Таким образом была сформирована основа для атласа.

    В целом эксперты выявили высокое клеточное разнообразие в разных частях сердца и значительные отличия у представителей разных полов. Так, у женщин доля кардиомиоцитов (мышечных клеток сердца) оказалась выше, чем у мужчин.



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